Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: “20 milioni non bastano”

Calciomercato Roma, a sorpresa arriva l’annuncio ufficiale che spiazza i tifosi: “20 milioni non bastano”. Come reagirà Pinto?

Il duro lavoro di Tiago Pinto per consegnare a José Mourinho una squadra più competitiva prosegue con non pochi problemi. I tanti debiti accumulati, frutto anche della gestione precedente, ritenuta insufficiente da gran parte della tifoseria è solo la punta dell’iceberg dei problemi della Roma.

Il mancato accesso in Champions League porta a bilancio una serie di mancati introiti che rischiano di pesare e non poco alle casse del club. Come se non bastasse il tremendo infortunio di Tmmy Abraham potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo per il gm giallorosso, che contava di vendere l’inglese per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, soldi che sarebbero potuti essere reinvestiti nella imminente finestra di calciomercato.

Nonostante questo la Roma si è riuscita già a muovere in modo concreto, con gli acquisti a parametro zero di due calciatori giovani e di livello come Aouar e N’Dicka, rispettivamente da Lione e Francoforte. Tuttavia serve ancora qualche innesto alla rosa, se si vuole sperare di centrare finalmente l’obbiettivo quarto posto, tassello fondamentale nel processo di crescita ideato dai Friedkin, ma le recenti notizie non lasciano ben sperare i tifosi.

Calciomercato Roma, giallorossi avvisati: “20 milioni non bastano”

Il calciomercato è il primo dei pensieri del gm giallorosso Tiago Pinto, che sta cercando di fare tutto il possibile per accontentare le elevate richieste del tecnico José Mourinho. Lo Special One aveva chiesto un segnale alla società, che ha prontamente risposto con gli acquisti di Aouar e N’Dicka, ma questo potrebbe non bastare per tornare a competere anche in campionato.

Tutto questo Pinto lo sa, e continua a cercare le soluzioni migliori con il poco budget a disposizione, ed i nomi sul suo taccuino sono molti, ed alcuni molto interessanti. Prima di acquistare però bisogna vendere, sono molti infatti i calciatori che potrebbero lasciare la capitale, soldi con i quali si cercherà di finanziare il mercato per chiudere gli obbiettivi prefissati.

Proprio riguardo uno dei presunti obbiettivi giallorossi è intervenuto ai microfoni di TvPlay il vice ds dello Shakhtar Carlo Nicolini, che ha parlato così di Artem Bondarenko:

“Mi sembra normale che le grandi squadre, nel caso di Bondarenko la Roma ma tante altre anche, mettano gli occhi su giocatori dello Shakhtar. A giugno non avevamo una squadra, a luglio abbiamo iniziato la Champions League e abbiamo battuto il Lipsia, che è una delle squadre che stanno emergendo nel calcio europeo, abbiamo pareggiato con il Real Madrid. Chiaro che quindi questi ragazzi piacciano. Bondarenko ha una tecnica sopraffina, segue gli spazi, sa seguire l’azione, ha capacità di tiro e una fisicità che gli permette di fare bene sui piazzati. È un giocatore importantissimo dal mio punto di vista, ma non credo che qualcuno lo prenda adesso, anche perché ci vogliono i soldi, poi il prezzo non lo faccio io. Non parlo di cifre, però si parla di giocatori a 60/70 milioni che non sanno fare due passaggi di fila, poi ci sono ragazzi che è tre anni che fanno la Champions, che vanno al Bernabeu a fare una signora partita e li valutiamo solo 15/20. Poi lo Shakhtar vuole costruire una squadra competitiva”.