Calciomercato Roma, il colpo è da “scudetto” per Pinto che segue un altro portiere in Serie A. Ecco la nuova idea del gm giallorosso per la prossima stagione

Non è una priorità, il portiere, almeno per il momento. Ma la Roma si sta guardando intorno in queste settimane per cercare almeno un elemento che possa andare a coprire il posto di Svilar che, a quanto pare, è destinato alla cessione in prestito per capire il reale valore.

In questi giorni è uscita fuori la notizia dell’interesse di Pinto verso il portiere del Trabzonspor, cercato anche dal Galatasaray, sul quale la Roma sarebbe pure pronta a investire tra i 10 e i 12 milioni di euro. Una bella cifra, ovviamente, per un portiere, che andrebbe a giocarsi il posto con Rui Patricio il prossimo anno. La prossima senza dubbio sarà infatti l’ultima stagione del portoghese con la maglia della Roma, visto che è in scadenza di contratto e anche per l’età che ha, il suo accordo non verrà rivalutato.

Calciomercato Roma, anche Gollini nel mirino

E secondo Repubblica in edicola questa mattina, la Roma non guarda solamente all’estero per l’estremo difensore. Nel mirino infatti ci sarebbe finito anche il portiere dell’Atalanta Gollini, che ha appena vinto lo scudetto con il Napoli, che proprio gli azzurri a quanto pare non hanno intenzione di riscattare dalla Dea.

La Roma è concretamente interessata al giocatore, e la squadra nerazzurra di Bergamo ha necessità di cedere il portiere. Insomma, un accordo si potrebbe anche trovare tra le parti, magari ad una cifra inferiore rispetto a quelle che erano le intenzioni di Pinto. Una nuova pista da seguire, insomma, per i giallorossi. Con Gollini che potrebbe quindi diventare il dodicesimo uomo di Mourinho il prossimo anno. Un uomo che dà sicuramente un po’ più di garanzie per Svilar visto che in Serie A, e non solo, qualche partita l’ha giocata. Vedremo.