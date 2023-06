Calciomercato Roma, London calling: tutti gli appuntamenti di Pinto

Calciomercato Roma, London calling per Tiago Pinto. Ore molto intense per il gm giallorosso, alle prese con tante trattative nel corso di questi giorni.

Plurimi gli scenari di mercato che stanno vedendo soprattutto i giallorossi tra i protagonisti iniziali di questa fase iniziale della campagna acquisti. A circa due settimane dalla grande delusione nella finale di Europa League, la società sta cercando di operare e intervenire al fine di risolvere tempestivamente le non poche questioni da affrontare in queste settimane di apparecchiamento ad un calciomercato che non poche novità potrebbe regalare ai giallorossi, su plurimi fronti.

Come emerso fino a questo momento, Tiago sta cercando di ben far coesistere la questione entrate con le uscite, consapevole delle imminenti scadenze di un Fair Play Finanziario che sta imponendo ai giallorossi la necessità di concretizzare plusvalenze complessive da 30 milioni di euro per il settlement agreement. Ciò si sta riflettendo, dunque, in un’attenzione rivolta su tanti scenari, che ha visto gli addetti ai lavori giallorossi restare attenti e vigili sui tanti scenari aperti e non ignorare alcuno dei tanti aspetti rappresentanti elementi di discussione prioritaria all’interno del club dei Friedkin.

Calciomercato Roma, ore intense per Pinto: il programma londinese del gm

Se da un lato, quest’ultimo è atteso da un periodo durante il quale bisognerà operare in modo intelligente e veemente per chiudere le giuste operazioni in uscita, è altrettanto bene osservare come ciò non stia distogliendo l’attenzione di chi di competenza sui non meno importanti o numerosi scenari relativi ai rinforzi da regalare a Mourinho.

Gli esempi degli approdi di N’Dicka e Aouar ben riflettono tale aspetto, così come la veemenza con la quale si sta parlando di Scamacca, divenuto argomento di discussione principale tra le fila di tifosi e addetti ai lavori. In tale ottica, in particolar modo, si leggano gli ultimi aggiornamenti di Gianluca Di Marzio sul modus operandi del gm giallorosso, approdato in queste ore a Londra e prossimo al partecipare ad una serie di importanti meeting per il futuro.

Il portoghese proverà in queste ore a trovare delle soluzioni definitive per Kluivert e Vina, ambedue profili in lizza alla voce ‘cessioni’ sull’agenda del dirigente e ben graditi ad una Premier che potrebbe prossimamente accoglierli in modo definitivo. Frattanto, risulta in programma nella giornata di giovedì 15 giugno un incontro con gli agenti di Scamacca. L’attaccante ha dato massima priorità al ritorno alla Roma, che a sua volta cercherà un’intesa con il West Ham quanto prima.