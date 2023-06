Calciomercato Roma, Pinto gongola: la doppietta fa saltare il banco

Calciomercato Roma, arrivano importanti aggiornamenti su uno degli affari che sta calamitando maggiormente le attenzioni in uscita dei giallorossi.

Missione inglese. No, non si tratta di un blitz burocratico o di un incontro in grado di cambiare la storia, ma di incontri che contribuiranno sicuramente a chiarire aspetti importanti delle mosse in entrata e in uscita della Roma.

Tiago Pinto, come è noto, giunto a Londra dovrà imprimere una svolta importante a diverse operazioni. Il profilo più caldo sul fronte acquisti, dopo aver praticamente completato anche l’operazione Ndicka, è diventato Gianluca Scamacca. Alla luce dell’infortunio di Tammy Abraham, infatti, l’acquisto di un bomber d’area di rigore e forte fisicamente è divenuto di stringente attualità. Parallelamente, però, i capitolini si muovono anche in uscita, dove sperano di perfezionare qualche operazione in uscita importante entro il 30 giugno. Sotto questo punto di vista trapelano importanti novità sul fronte Kluivert.

Calciomercato Roma, anche il Lipsia sul Kluivert

L’esterno olandese, infatti, non è stat0 riscattato dal Valencia ed è in cerca di una sistemazione. Dopo essere stato accostato in lungo e in largo a diversi club di Premier League, nelle ultime ore il Bournemouth sembra essere ritornato prepotentemente alla carica e conta di chiudere l’affare in tempi relativamente brevi.

Ricordiamo che Kluivert è stato già vicino a volare in Premier la scorsa estate, ma il suo trasferimento al Fulham sfumò a poche ore dal gong per dettagli burocratici. Occhio anche in questo caso alle possibili sorprese. Come riferito da Alfredo Pedullà, infatti, nelle ultime ore si sarebbe fatto vivo anche il Lipsia. Sul tavolo, dunque, c’è anche l’offerta del club tedesco che aveva sondato in maniera esplorativa l’operazione in tempi non sospetti. Il futuro di Kluivert, insomma, è un rebus ancora tutto da sciogliere che potrebbe catalizzare attenzioni importanti da qui fino al 30 giugno. Staremo a vedere cosa succeder.