Calciomercato Roma, scambio ‘capitale’: bianconeri superati

Calciomercato Roma, gran ritorno e pedina di scambio al centro delle trattative. Ore e giorni molto fermenti per Tiago Pinto, ecco cosa sta succedendo.

Come emerso nel corso di questi primi giorni di giugno, sono tante le trattative e le questioni vivissime all’ombra del Colosseo e, in particolar modo, in una Trigoria che potrebbe prossimamente registrare nuovi arrivi ma, parallelamente, salutare in modo definitivo giocatori di vario calibro e importanza. Da chi non presenziasse al centro sportivo Bernardini come Carles Perez o Kluivert a chi ne sia invece da tempo un assiduo ‘frequentatore’ come Ibanez o colleghi.

Il tutto è da ascriversi in quel ‘gioco’ di equilibri condotto da Pinto e colleghi in una fase preliminare ma non per questo poco importante di un calciomercato che, per l’ennesima volta, ci sta restituendo consapevolezza verso la serietà e le buone intenzioni dei Friedkin, seppur da considerarsi limitate dai paletti di un Fair Play Finanziario che, anche in una fase di grande attenzione verso le entrate, continua a rappresentare uno dei motivi di interesse principale per gli addetti ai lavori.

Calciomercato Roma, scambio ‘capitale’ per Scamacca: meeting decisivo a Londra

Sondaggi, esplorazioni e viaggi di diplomazia calcistica sono già tornati nuovamente all’ordine del giorno per Tiago Pinto, la scorsa settimana rimasto in Italia per provare a piazzare diversi esuberi e, parallelamente, lavorare su possibili ingaggi da concretizzare nel prossimo futuro. La chiacchierata con Carnevali rappresenta sicuramente un momento importante del recente periodo, cui è da aggiungersi però il viaggio a Londra di queste ore dal quale potrebbero derivare non poche novità.

L’approdo nella capitale inglese da parte del gm potrebbe infatti generare importanti cambiamenti, in vista della vivezza delle numerose trattative per le su citate cessioni nonché per provare a chiudere un’operazione Scamacca della quale, a Roma, si sta parlando con sempre più insistenza. In queste ore, inoltre, non è da escludersi un possibile intreccio tra i discorsi legati al ritorno dell’ex Sassuolo in quel di Trigoria e quelli legati ad una cessione profilatasi come sempre più probabile in queste settimane.

Ci riferiamo, ovviamente, al futuro di Ibanez, reduce da una stagione importante ma macchiata da qualche errore fin troppo importante che continua a denunciarne alcune pecche di natura psicologia. Dopo l’infortunio di Abraham, il difensore entrato anche nel giro della Nazionale Brasiliana, sarebbe stato individuato come elemento ideale da sacrificare per il settlement agreement.

Sul suo conto, come noto, si segnalano dall’estero gli interessi di Atletico Madrid e Tottenham, cn gli Spurs che parrebbero attualmente in vantaggio. Meno forte, invece, l’attuale posizione del Newcastle mentre, come riferisce Calciomercato.com, resta tutt’altro che utopistico l’inserimento del numero 3 di Mourinho nella suddetta trattativa per Scamacca. Gli Hammers potrebbero infatti chiedere a Tiago Pinto l’ex Atalanta, in occasione del meeting previsto a Londra nelle prossime ore, già potenzialmente importantissime per la Roma e un Mourinho che merita di essere accontentato.