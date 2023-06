Napoli, nuovo allenatore UFFICIALE: ancora un ex Roma

Napoli, dopo l’addio di Spalletti ufficializzato il nuovo allenatore: anche questa volta il patron De Laureniis si affida ad un ex Roma

L’incredibile lavoro di Spalletti a Napoli è sotto gli occhi di tutti. “Lucianone”, così chiamato da molti tifosi anche nella sua esperienza nella capitale, ha dimostrato di poter essere al pari dei grandi, entrando nell’olimpo della nostra Serie A, vincendo uno storico scudetto con il Napoli.

Non era affatto facile, soprattutto considerando gli illustri nomi che lo hanno preceduto, e che hanno fallito in questa impresa. Maurizio Sarri, Carlo Ancelotti e Rafa Benitez, allenatori di caratura assoluta, in grado di vincere e convincere soprattutto in campo europeo, questi i nomi che il tecnico di Certaldo è riuscito a superare durante i pochi anni nel capoluogo campano.

Sostituirlo non sarà affatto facile, soprattutto vista la pressione che richiede indossare il tricolore sul petto. De Laurentiis ha preso tempo per questa decisione, ammettendo di avere in prima persona ben 40 possibili candidature per questo ruolo, ma solo uno di loro siederà su quella panchina la prossima stagione, e a sorpresa quel nome è ancora una volta un ex Roma.

De Laurentiis ama fare cinema anche nella vita, come dimostrano le sue teatrali dichiarazioni rilasciati agli organi di stampa nazionali. Non molto tempo fa si crogiolava del successo ottenuto dalla sua squadra, entrando anche lui di diritto nella storia del calcio napoletano, ma l’addio di Spalletti è stato un fulmine a ciel sereno anche per uno come lui.

Nonostante questo il presidente non ha perso tempo, cercando il miglior nome possibile per la panchina azzurra, e la scelta a sorpresa è andata ancora una volta su un ex Roma. A dare la notizia dell’ufficialità è il noto giornalista sportivo Fabrizio Romano, che ha condiviso l’aggiornamento sui suoi profili social:

🚨 BREAKING: Rudi Garcia has been appointed as new Napoli head coach, he replaces Spalletti with immediate effect.

Former Roma, Lille and Al Nassr coach has signed the contract today. pic.twitter.com/EMlCyuPEap

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2023