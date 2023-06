Nuove penalizzazioni in Serie A: l’annuncio ufficiale

Nuova penalizzazione in Serie A, arriva l’annuncio a sorpresa che ha lasciato senza parole la Lega e i tifosi. Ecco cosa sta succedendo

Il caso Juventus ha scosso le fondamenta del calcio italiano. Ancora una volta la protagonista è stata la Juventus, con le gravi accuse mosse dalla guardia di finanza. L’operazione prisma, iniziata diversi mesi fa ha portato gravi conseguenze al club torinese, su tutti l’addio dell’intero CDA, Agnelli compreso.

L’operazione è iniziata appunto alcuni mesi fa, con le perquisizioni negli uffici di Roma e di Torino dei bianconeri. La prima conseguenza fu la penalità in classifica di 15 punti, poi in seguito revocata dagli organi competenti. La faccenda però non finì qui: in un primo momento la squadra, dopo la revoca della suddetta squalifica, aveva ricominciato a scalare posizioni, fino alla nuova sentenza.

A seguito della seconda penalità,infatti, Allegri si è ritrovato in settima posizione, alle spalle proprio della Roma che così ha matematicamente conquistato l’accesso alla prossima edizione della Uefa Europa League. Finito il campionato una nuova penalità rischia di minare ancora la credibilità del campionato, le sue parole non faranno affatto piacere ai tifosi.

Nuove penalizzazioni in Serie A: a sorpresa l’annuncio ufficiale

Nonostante la fine della stagione, tiene ancora banco la discussione relativa alle sentenze della Juventus. Non è ancora chiaro quello che succederà, soprattutto perché dopo la decisione della giustizia sportiva la palla passerà poi alla Uefa, che potrebbe considerare una punizione esemplare per il club.

La Uefa infatti potrebbe addirittura decidere di escludere la Juventus dalle prossime competizioni europee, e non solo per l’anno a venire. L’ipotesi dell’esclusione per più di un anno appare comunque remota, per quanto i maggiori esperti di diritto sportivo non si sentano di escludere l’esclusione per il prossimo anno.

Riguardo quello che sta succedendo intorno al mondo Juventus si è espresso il ministro dello sport, Andrea Abodi, ecco le sue parole:

“Abbiamo stabilito, sulla linea guida di efficienza e trasparenza, la visibilità nelle classifica delle penalizzazioni della giustizia sportiva soltanto al consolidamento delle sentenze, quindi una volta che sono passate in giudicato. La speranza, ma siamo certi che sia così, è che le tempistiche del Collegio di Garanzia siano coerenti con i termini per iscrizioni del campionato”.