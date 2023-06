Calciomercato Roma, accordo segreto e firma: bastano 10 milioni

Calciomercato Roma, occasione ghiotta e prezzo fissato per il bomber da 50 milioni di euro. Ecco cosa sta succedendo.

Tante le novità prevista in casa giallorossa nel corso delle prossime settimane e giorni, alla luce delle numerose trattative avviate da Tiago Pinto nei giorni immediatamente successivi alla fine del campionato e che attualmente vedono il portoghese impegnato in una serie di meeting internazionale in quel di Londra. Da un lato, come noto, il gm sta cercando di provare a piazzare i diversi esuberi presenti nello scacchiere e, più in generale, concretizzare gli ormai divenuti famosi 30 milioni di plusvalenze che serviranno per chiudere il mese di giugno nel pieno rispetto dei paletti del Fair Play Finanziario.

Non sarà certamente compito semplice, soprattutto alla luce delle diverse esigenze che attualmente figurano nell’agenda del dirigente e di una quantità di tempo a disposizione non troppo estesa. Siamo, ad oggi, esattamente al giro di boa del primo mese di mercato, destinato ad entrare nel vivo ufficialmente fra due settimane ma, di fatto, entrato ormai nel vivo, non solo per la Roma. Le vicende affrontate restano non poche e, tra le varie, importanti novità potrebbero giungere prossimamente soprattutto sul fronte offensivo.

Calciomercato Roma, accordo segreto Morata: 10 milioni per l’addio

Da tale punto di vista, gli ultimi aggiornamenti, non poco graditi ai giallorossi, hanno toccato soprattutto alcune possibili cessioni e, in particolar modo, un ipotetico approdo di Kluivert in Premier League, che permetterebbe di chiosare in modo degno e definitivo l’esperienza deludente dell’olandese all’ombra del Colosseo. Sul fronte opposto, legato alle entrate, a far discutere è però soprattutto il nome di Gianluca Scamacca, divenuto insieme a Frattesi un possibile e suggestivo protagonista di un grande ritorno nella Capitale.

Queste ore londinesi, non a caso, ci stanno restituendo consapevolezza nella grande volontà del club di provare a concretizzare alle giuste condizioni un’operazione fascinosa e che garantirebbe un elemento ancora da plasmare e scoprire del tutto a José Mourinho. Quello dell’ex Sassuolo è però solo uno dei recenti nomi nati in casa Roma per ipotetici rinforzi offensivi. Tra i vari, non è stato sicuramente dimenticato il nome di Alvaro Morata, suggestione e obiettivo anche per Milan e Juventus.

L’amicizia con Dybala e alcune foto sui social della moglie Alice Campello avevano in parte infiammato le speranze dei tifosi, alla luce anche delle buone condizioni che permetterebbero di prelevarlo dall’Atletico Madrid. Nella giornata della grande notizia legata a delle avances ad oggi poco gradite allo spagnolo provenienti da un’Arabia che lo porterebbe a guadagnare circa 50 milioni di euro all’anno, Marca rivela un dettaglio a dir poco importante.

Stando a quanto riferito dalle penne spagnole, dopo il rinnovo con l’Atletico Madrid fino al 2026, lo spagnolo avrebbe raggiunto una sorta di accordo con i Colchoneros per un addio che accontenterebbe entrambe le parti in causa: per salutare basterebbe, infatti, un’offerta di 10 milioni di euro.