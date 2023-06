Calciomercato Roma, doppio affare col Chelsea

Calciomercato Roma, Pinto in cerca di affari in Inghilterra e punta due calciatori in uscita dai Blues del Chelsea per rinforzare la rosa

La Roma prosegue il piano di miglioramento della rosa a disposizione del tecnico in vista della prossima stagione. Il sesto posto conquistato, anche grazie alla penalità della Juventus, non è piaciuto ne alla società ne ai tifosi, che però riconoscono ai giocatori di aver dato tutto in una stagione sfortunata e tormentata dagli infortuni, ma qualcosa dovrà cambiare.

Mourinho ha lanciato chiari segnali alla società, che dovrà farsi trovare pronta ad accontentare le sue richieste, soprattutto dopo la decisione di rimanere almeno ancora un anno nella capitale. Le risorse economiche purtroppo sono limitate a causa della mancata qualificazione in Champions League, ma soprattutto a causa del tremendo infortunio di Tammy Abraham, che probabilmente avrebbe fatto ritorno in Premier League per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Nonostante questo Pinto ha dimostrato ancora una volta di essere bravo ad anticipare la concorrenza, lavorando sui giocatori rimasti a parametro zero, formula con la quale lo scorso anno arrivò nella capitale anche Paulo Dybala. Questa volta però il gm giallorosso potrebbe decidere di cambiare metodo, puntando tutto su due calciatori di livello in uscita dal Chelsea.

Calciomercato Roma, Pinto pesca in casa Chelsea

Oltre ai parametri zero la società sta sondando vari calciatori in Italia ed in Europa. Un esempio può essere proprio Gianluca Scamacca, che potrebbe arrivare in giallorosso con la formula del prestito, situazione che non comprometterebbe le casse della società.

Pinto dovrà essere molto bravo a sondare anche quei calciatori in esubero nei vari club in giro per il continente, e che potrebbero dunque partire con un semplice prestito, o ad un prezzo decisamente più basso del reale valore. Il Chelsea nell’ultimo anno ha speso oltre 500 milioni di euro in cartellini, di conseguenza molti nomi anche importanti probabilmente lasceranno Londra.

Secondo quanto riportato da Attilio Malena la Roma starebbe sondando anche Ruben Lofrus Cheek e Carney Chukwuemeka, rispettivamente classe 1996 e 2003 ed entrambi centrocampisti di nazionalità inglese:

#Roma, nella missione inglese di #Pinto ci sarebbe stato anche un contatto con il #Chelsea: valutate anche le piste #Chwuwumeka e #LoftusCheek 👈 — Attilio Malena (@AttilioMalena) June 16, 2023

“Roma, nella missione inglese di Pinto ci sarebbe stato anche un contatto con il Chelsea valutate anche le piste Carney Chukwuemeka e Loftus Cheek“. Non c’è ancora nulla di ufficiale, tuttavia i due profili coincidono con il tipo di giocatori che piacciono a Mourinho.