Calciomercato Roma, Frattesi allo scoperto: “Ecco cosa voglio”

Calciomercato Roma, Frattesi esce allo scoperto. La rivelazione sul futuro e quella richiesta avanzata esplicitamente a Carnevali: “Ecco cosa voglio”.

Il nome di Davide Frattesi figura certamente, da tempo, uno dei più caldi in Serie A e non solo. Questo alla luce delle grandi doti palesate dal centrocampista cresciuto nelle giovanili della Roma e approdato al Sassuolo in un’operazione sinergica con il club giallorosso, vantante con i neroverdi un rapporto a dir poco importante in termini di quella diplomazia tra dirigente e proprietà che non poche volte può rivelarsi importante ai fini della felice riuscita delle trattative più e meno importanti.

Ne sanno qualcosa gli stessi Friedkin, autori principali dell’operazione nata la scorsa estate in modo sinergico con il PSG per Georginio Wijnaldum, in grado di generare grande entusiasmo in una Capitale che sarebbe poi, qualche mese dopo, rimasta delusa e disillusa dall’esperienza dell’ex Liverpool in Serie A. La speranza attuale, adesso, resta quella di riuscire a vedere corroborato un centrocampo che, sin dall’approdo di Mourinho, continua a presentare delle falle cui Tiago Pinto non è riuscito trovare valide contromisure.

Calciomercato Roma, big su Frattesi e annuncio in diretta: la confessione a Carnevali

Il ricordo della trattativa Xhaka due anni fa rientra certamente nella lista dei diversi esempi utilizzabili per sottolineare come la zona centrale di campo rappresenti attualmente una di quelle in grado di generare gli interessi principali degli addetti ai lavori. Non a caso, uno dei nomi più caldi continua a restare quello del su citato Davide, figlio di Roma e già la scorsa estate abbastanza vicino da un addio al Sassuolo che lo avrebbe potuto avvicinare non poco al gran ritorno o, più in generale, ad una delle tante big dettesi interessate lui.

La crescita di questi anni e l’entrata veemente nel giro della Nazionale rappresentano ulteriori emblemi dell’importanza legata allo status di chi, non a caso, continua ad essere valutato 35 milioni di euro da Carnevali e colleghi. Interessanti contropartite e un ormai divenuto famoso diritto al 30% su una possibile rivendita rappresentano sicuramente possibili assi nella manica di Pinto, al quale, così come ad altri dirigenti, Frattesi sembrerebbe aver voluto mandare una sorta di segnale dopo la partita di Nations League tra Italia e Spagna.

Ai microfoni Sky Sport, così il neroverde: Per una questione di step, non mi sento pronto di andare all’estero. L’ho detto anche al direttore, la mia volontà è restare in Italia”. In questa direzione vanno anche i successivi ed immediati aggiornamenti di Gianluca Di Marzio, così intervenuto in occasione della descrizione dell’attuale situazione legata agli interessi per Frattesi.

“C’è l’Inter che ha una sorta di principio di accordo che prevede anche l’inserimento del giovane Mulattieri. L’input di Zhang resta quello di vendere dapprima, anche non necessariamente dei big. Il Sassuolo, intanto, continua a chiedere 35 milioni e se l’Inter non riuscisse a formalizzare in tempo, Juventus e Roma restano pronte ad inserimenti. I bianconeri possono provare a sfruttare la carta De Winter”.