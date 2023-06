Calciomercato Roma, la firma è UFFICIALE

Calciomercato Roma, era nell’aria da un poco di tempo e adesso c’è anche l’ufficialità. Smalling ha rinnovato il contratto fino al 2025

Finalmente è arrivata l’ufficialità. Non che ci fossero dubbi onestamente, ma fin quando non succede allora un pizzico di paura rimane. Adesso quella paura può essere gioia, visto che i giallorossi hanno appena annunciato che Smalling, difensore inglese indispensabile per Mourinho, ha firmato un rinnovo contrattuale fino al 2025. Due anni quindi, come voleva il difensore.

Come detto l’accordo era stato trovato da un poco di tempo. E adesso ha anche i crismi dell’ufficialità, cosa buonissima, visto che la Roma ripartirà dal perno difensivo che, quando è stato fuori per infortunio, ha fatto capire la sua importanza dentro lo scacchiere dello Special One. Insomma, rispedite al mittente le avances che erano arrivate per Smalling soprattutto da parte dell’Inter, che sperava un poco di mesi fa di piazzare un colpo alla Mkhitaryan, scippato a parametro zero proprio ai giallorossi.

Calciomercato Roma, ufficiale il rinnovo di Smalling

L’ingaggio di Smalling infine dovrebbe essere di 3,5 milioni a stagione per due stagioni, come anticipato prima. Anche sotto l’aspetto economico quindi la Roma è andata incontro alle richieste del difensore che per firmare voleva un riconoscimento. Accordato in tutto e per tutto da Pinto, che ha capito di non potersi proprio fidare del giocatore.

Quindi, senza girarci troppo intorno, la Roma piazza il terzo colpo di mercato dopo Aouar e Ndicka, per il quale si attende l’ufficialità che dovrebbe arrivare la prossima settimana. E con Smalling il pacchetto arretrato, in attesa anche di quella che potrebbe essere l’uscita di Ibanez, è fatto. Ah, infine, potrebbe anche tornare Llorente, che dentro Trigoria ha lasciato una buona impressione. Pinto sta trattando con il Leeds il costo del cartellino.