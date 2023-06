Calciomercato Roma, Pinto insaziabile: 15 milioni

Calciomercato Roma, Tiago Pinto è tra i più attivi in Serie A in queste giornate. Il portoghese è pronto a scatenarsi: c’è l’offerta da 15 milioni presentata in Bundesliga

Il dirigente portoghese, responsabile del calciomercato in casa Roma, è tra i profili più attivi in Serie A in queste giornate. Tiago Pinto ha già chiuso due colpi in entrata, entrambi a parametro zero. Dopo l’ingaggio, già ufficializzato, di Houssem Aouar a centrocampo si attende l’annuncio di Evan Ndicka per la difesa. Il francese arriva alla Roma in scadenza di contratto dall’Eintracht Francoforte, ma può essere solo il primo dei colpi in arrivo dalla Bundesliga.

Tiago Pinto si scatena prima dell’apertura ufficiale della sessione di calciomercato estivo. Dopo aver definito i primi sue colpi in entrata il portoghese si sta concentrando sul rinforzo offensivo e non solo. Pinto è volato in Inghilterra, dove ieri ha incontrato José Mourinho, per cercare di strappare il sì del West Ham dopo aver incassato quello di Gianluca Scamacca. Oltre all’attaccante ex Sassuolo, sempre più vicino al ritorno a Trigoria, il dirigente giallorosso prova a piazzare diversi colpi in uscita. Sembra ai dettagli la cessione di Justin Kluivert al Bournemouth, mentre in difesa potrebbe salutare definitivamente Roger Ibanez, sempre in Premier League.

Calciomercato Roma, Pinto pesca ancora in Bundesliga: 15 milioni per Elvedi

Prende forma la Roma del futuro, dopo i primi due innesti a parametro zero Pinto continua a sondare diverse piste in entrata. Dalla Germania arriva una nuova indiscrezione che vede il portoghese fiondarsi su un altro difensore della Bundesliga dopo Evan Ndicka. C’è già la prima offerta formulata dalla Roma.

In caso di addio a Roger Ibanez, con Kumbulla infortunato per ancora tanto tempo, si accende la pista Nico Elvedi in Bundesliga. Secondo quanto evidenzia dalla Germania il sito Bild.de, Tiago Pinto avrebbe già offerto 15 milioni di euro per il difensore del Borussia Monchengladbach e della Svizzera. Classe ’97, dal 2015 il calciatore elvetico è uno dei punti fermi della formazione tedesca, con la quale ha totalizzato 205 partite condite da 10 gol. Con la Svizzera sono invece 45 le presenze in nazionale.