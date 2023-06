Dieci milioni alla Roma: chiusa la prima cessione

Si sblocca il fronte delle cessioni in casa Roma. Tiago Pinto è volato in Inghilterra per sondare la pista Scamacca e piazzare i calciatori in esubero.

In arrivo dieci milioni di euro per le casse del club giallorosso. Tiago Pinto nelle scorse ore è volato in missione a Londra e quest’oggi ha incontrato José Mourinho. Prende forma la Roma del futuro, tra possibili nuovi rinforzi e cessioni da piazzare entro il 30 giugno. Il viaggio in terra inglese di Pinto inizia a dare i suoi frutti in uscita: arrivano dieci milioni di euro per i giallorossi direttamente dalla Premier League.

Tiago Pinto è a Londra per sondare diverse piste di calciomercato in casa Roma, sia in entrata che in uscita. C’è attesa per l’incontro tra il dirigente portoghese ed il West Ham, con cui si lavora per il colpo Scamacca in attacco. Oltre a lavorare per il ritorno a Trigoria del centravanti ex Sassuolo, il portoghese cerca di piazzare le uscite prima della data del 30 giugno. Il manager portoghese è a caccia del tesoretto in uscita prima dell’apertura della sessione estiva di calciomercato, per rispettare i paletti economici imposti dalla UEFA alla Roma. Ed il primo colpo in uscita sembra essere arrivato ai dettagli, attesa per la fumata bianca che può portare 10 milioni di euro nelle casse economiche del club giallorosso.

Calciomercato Roma, Kluivert ai dettagli con il Bournemouth: le ultime da Londra

Sembra sempre più vicino all’esperienza in Premier League l’olandese Justin Kluivert. L’attaccante esterno è reduce da una stagione in prestito al Valencia e non rientra nei piani di José Mourinho. Il figlio d’arte è uno dei primi candidati all’addio definitivo alla Roma, al pari di un altro rientrante dal prestito in Liga come Carles Perez.

Secondo quanto evidenziato da Calciomercato.it la Roma è ai dettagli per piazzare Kluivert in Premier. L’olandese firmerà con il Bournemouth, sembra esser stato respinto l’ultimo inserimento del Lipsia dalla Bundesliga. Per la cessione dell’esterno d’attacco Tiago Pinto dovrebbe accettare una cifra che oscilla tra gli 8 ed i 10 milioni di euro, dando il via alla caccia al tesoretto in uscita.