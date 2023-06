Calciomercato Roma, Pinto accelera: incontro programmato a Londra

Calciomercato Roma, Pinto accelera: incontro programmato per il general manager giallorosso che vuole chiudere presto. La formula per Scamacca

Ore frenetiche quelle londinesi per Tiago Pinto, dirigente della Roma, che oggi ha pranzato con Mourinho per cercare di impostare le operazioni di mercato per la prossima stagione e che, nelle prossime ore, così come svelato da Il Tempo, dovrebbe avere un incontro con il West Ham. Al centro della trattativa c’è Scamacca, come sappiamo tutti.

Ieri il dirigente giallorosso ha parlato con gli agenti del calciatore che, probabilmente, hanno confermato anche la volontà dello stesso di tornare in Italia. Adesso ci sarebbe da trovare un accordo appunto con il club londinese, che lo ha preso la scorsa estate dal Sassuolo, e che non sembra decisamente soddisfatto delle sue prestazioni. C’è anche la formula, a dire il vero, che vorrebbe intavolare la Roma.

Calciomercato Roma, la formula per Scamacca

Prestito per un anno, in questo modo Pinto chiederà Scamacca agli inglesi. Non si conoscono ovviamente gli altri termini, o se magari il West Ham chiederà qualche milione per il prestito. Non si conoscono ancora i dettagli concreti di quella che sarà una trattative che la Roma vuole chiudere. E probabilmente c’è anche la benedizione di Mourinho, che come detto in mattinata ha incontrato il proprio dirigente.

Insomma, la Roma accelera per la questione centravanti, un elemento che dopo l’infortunio di Abraham serve, eccome ai giallorossi. E il profilo è quello di Scamacca, che conosce la Serie A avendoci giocato principalmente col Sassuolo e che fisicamente sembra essere adatto all’idea di gioco dello Special One. Certo, viene da un infortunio e questo è da tenere in considerazione, ma la Roma ormai ha rotto gli ormeggi e ha deciso su chi puntare forte. L’obiettivo di Pinto è portare a termine l’operazione nel minor tempo possibile.