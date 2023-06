Calciomercato Roma, incontro con Mourinho: pranzo galeotto

La Roma si prepara a piazzare altri colpi di mercato. Oggi l’incontro con il tecnico Mourinho: sul tavolo diverse proposte.

Missione londinese oggi per il direttore generale della Roma Tiago Pinto, recatosi nella capitale inglese al fine di intensificare diverse trattative di mercato. Nel mirino del dirigente c’è Gianluca Scamacca, in procinto di lasciare il West Ham, ma non solo. Il viaggio nella terra di Albione, infatti, può risultare determinante per le strategie giallorossi. Ma andiamo con ordine.

La punta ex Sassuolo ha vissuto una stagione incolore agli Hammers, rivelatasi più complicata di quanto inizialmente previsto. Per lui appena 8 gol in 27 apparizioni complessive, l’ultima delle quali datata 16 marzo. Da quel momento in poi, a causa delle scelte del tecnico David Moyes e di frequenti problemi fisici, è finito fuori dai radar. La sua intenzione, adesso, è quella di fare rientro quanto prima in Italia. Dove? Proprio alla Roma, preferita rispetto all’Inter e al Milan. Il colpo è quindi possibile ma Pinto dovrà trovare l’accordo deciso con il West Ham.

Il manager, nel corso dell’imminente meeting, chiederà di poterlo avere in prestito con diritto di riscatto in modo tale da contenere l’esborso cash. Gli Hammers, dal canto loro, preferirebbero invece includere l’obbligo. Se ne parlerà nelle prossime ore, con Pinto che in seguito farà il punto insieme al Bournemouth per quanto riguarda Justin Kluivert. L’olandese, nonostante le 6 reti e l’assist messi a referto in 29 gare, non è stato acquistato a titolo definitivo dal Valencia che ha ritenuto eccessivi i 15 milioni pattuiti nel settembre 2022.

Roma, Pinto e Mourinho a pranzo insieme

L’ala destra farà quindi rientro a breve nella capitale ma la sua permanenza nella città Eterna è destinata a durare poco, visto che per lui si è fatto avanti il Bournemouth. L’argomento, così come il possibile acquisto di Scamacca, è stato al centro di un pranzo di lavoro che ha visto protagonisti Pinto e José Mourinho.

Il mister originario di Setubal aveva chiesto rinforzi concreti ed il club è pronto ad accontentarlo, elaborando insieme a lui una strategia comune. A confermare l’incontro tra il manager e l’allenatore è stato il giornalista de ‘Il Tempo’ Filippo Biafora. “I due si sono visti a pranzo durante la missione londinese del gm, che punta Scamacca e vuole cedere Kluivert e gli altri esuberi per fare cassa entro il 30 giugno”. Ulteriori sviluppi sono attesi a breve. Una cosa, intanto, è certa: la Roma è pronta ad accogliere tutte le indicazioni di Mou.