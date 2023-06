Calciomercato Roma, doppio sì: Milan e Inter battute

L’obiettivo di calciomercato della Roma ha accettato i giallorossi come destinazione e Pinto valuta le condizioni per prenderlo

Il finale di stagione della Roma è stato agrodolce per diversi motivi, ma nella ricetta di questa salsa giallorossa qualcuno ha aggiunto più limone che zucchero. Gli ultimi giorni dell’annata, infatti, hanno visto la Roma perdere in Finale di Europa League contro il Siviglia, nonostante la prestazione fosse stata molto buona. A decidere la gara solo un autogol sfortunato di Mancini e un arbitraggio ben al di sotto della sufficienza.

Dopo la partita di Budapest è arrivata la vittoria contro lo Spezia, che ha permesso al club di mantenere la sesta posizione in campionato. Questa significa Europa League, che vedrà di nuovo Pellegrini e compagni competere anche nella prossima stagione. Proprio nella gara con i liguri, però, è arrivato l’infortunio di Tammy Abraham a rovinare tutto, con l’inglese che starà fuori per tanti mesi, L’ex Chelsea, infatti, ha subito la rottura del crociato anteriore, per cui è stato già operato.

Caccia all’attaccante, quindi per Tiago Pinto che deve trovare un profilo di livello per permettere a Mourinho di centrare gli obiettivi che verranno fissati tra qualche settimana. I nomi nella lista del general manager sono diversi, ma il più caldo è di sicuro quello di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, infatti, è stato chiamato anche da Dybala, ma c’è da convincere l’Atletico Madrid.

Calciomercato Roma, vuole solo la Roma

Un altro calciatore è Gianluca Scamacca, che nelle ultime settimane si è avvicinato al ritorno in Italia. Il giocatore sta recuperando da un intervento al menisco e vorrebbe tornare in Serie A dopo questa parentesi al West Ham, dove non ha brillato.

Su di lui ci sono diversi club oltre alla Roma. Anche l’Inter e il Milan hanno intenzione di prendere l’attaccante di Fidene che però, secondo il Corriere dello Sport, ha già deciso dove andare. L’ex Sassuolo, infatti, vuole solo la Roma che batte così la concorrenza delle due squadre lombarde. Per Pinto l’affare sarebbe ottimo anche per le casse societarie, visto che partirebbe in prestito, con il West Ham che non può chiedere la cifra pagata e lo lascerebbe partire a titolo temporaneo per cercare di valorizzare il suo cartellino.