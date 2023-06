Calciomercato Roma, ribaltone Nazionale: “Juve in vantaggio sull’Inter”

Calciomercato Roma, dopo la sconfitta dell’Italia è già tempo di calciomercato e questa volta la Juve sembra fare sul serio

Si lavora senza sosta per cercare di piazzare gli esuberi, in modo tale da poter regalare all’allenatore José Mourinho un altro colpo che possa elevare il tasso tecnico della rosa. Con l’arrivo di N’Dicka il reparto arretrato è senza alcun dubbio migliorato, ma servirà ancora qualcosa per poter sopperire alle tante (e ravvicinate) partite che la squadra dovrà sostenere il prossimo anno.

A centrocampo l’innesto di Aouar non è assolutamente da sottovalutare, soprattutto per la giovane età del calciatore, classe 1998, e per la sua duttilità in campo, ma numericamente va a sostituire il partente Wijnaldum, bocciato dai tifosi e anche dalla società a causa dell’elevato ingaggio, lecito dunque aspettarsi un ulteriore rinforzo in quel ruolo.

L’attacco resta la più grande incognita, con Dybala come unica certezza, soprattutto dopo la deludente stagione di Lorenzo Pellegrini e l’infortunio dell’inglese Tammy Abraham, che dovrà stare a lungo fuori per infortunio. Come se non bastasse la Juventus mette gli occhi su uno dei pupilli di Tiago Pinto, che potrebbe essere vicinissimo a vestire la maglia bianconera.

Calciomercato Roma, la Juve ribalta tutto: ora è in vantaggio sull’Inter

Sono molti i nomi sull’agenda di Tiago Pinto, difficile però pensare che possa riuscire a chiudere tutti i colpi, soprattutto vista l’elevata concorrenza per alcuni dei suoi pupilli. Uno dei nomi che più sta attirando attenzione è senza dubbio quello del centrocampista (ex Roma) Davide Frattesi, che già lo scorso anno fu vicinissimo al ritorno nella sua squadra del cuore.

Le elevate richieste del Sassuolo fecero saltare un affare che ad oggi non appare più così impossibile, a maggior ragione visto che la Roma detiene il 30% sulla rivendita, che andrebbe ad abbassare la somma voluta dai neroverdi. Non ci sono solo i giallorossi su di lui, che è da tempo in ottica Inter e Juventus, con quest’ultima che appare favorita dopo i recenti sviluppi, almeno secondo quanto riportato dal giornalista di TuttoSport Stefano Salandin ai microfoni di TvPlay:

“Per Frattesi è difficile sbilanciarsi adesso, tanto l’Inter quanto la Juventus sono in fasi preliminari. In questo momento è messa meglio la Juventus. Ha espresso la volontà di restare in Serie A, ma se arrivano cifre di un certo tipo da squadre di un certo tipo, allora per il Sassuolo può essere conveniente tirarla per le lunghe”. Frattesi è senza dubbio uno dei migliori centrocampisti in Seria A, che anche durante la partita della nazionale ha dimostrato tutto il suo valore.