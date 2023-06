Calciomercato Roma, rifiutata la proposta di Pinto

Calciomercato Roma, non c’è pace per Pinto che vede la sua offerta rispedita al mittente: brusca frenata per un affare che rischia di saltare

La stagione appena conclusa ha mostrato da un lato tutti i pregi di questa rosa, capace di andare ben oltre il 100%, dimostrando uno spirito di abnegazione senza eguali, ma anche tutti i limiti di avere la famosa “coperta corta”. La parte finale di quest’anno ne è l’esempio più lampante, con tanti giocatori costretti agli straordinari, la cui tenuta fisica è venuta a mancare nei momenti più importanti.

Senza gli infortuni la Roma presumibilmente avrebbe potuto lottare per il quarto posto fino all’ultima giornata, ma le tante assenze hanno costretto Mourinho a ripiegare sui giovani della primavera, perdendo tanti, troppi punti per strada. Non c’è tempo però per soffermarsi sul passato, anzi è il momento di pianificare quella che sarà la Roma del futuro, con alla guida ancora una volta lo Special One.

Il calciomercato è un tassello fondamentale nel processo di crescita nella mente dell’allenatore, che ha rassicurato tutti, tifosi compresi, che sarebbe rimasto, a patto di un segnale della società, segnale per ora arrivato con gli acquisti preventivi di Aouar e N’Dicka, tuttavia un affare rischia di saltare dopo il secco rifiuto ricevuto da Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, Pinto incassa un secco rifiuto: salta la trattativa?

Con Abraham che dovrà stare fermo ai box per almeno 8-9 mesi, ed il Gallo Belotti, dimostratosi non all’altezza di ricoprire il ruolo di centravanti titolare, la Roma si vede costretta ad intervenire alla ricerca di un attaccante, seppur con pochi mezzi economici a disposizione.

Sono tanti i nomi sull’agenda del gm portoghese, che sta cercando di sondare tutte le possibili alternative. Morata sembrava poter essere una pista concreta, ma negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra la Roma ed il West Ham per il ritorno in Italia dell’ex Sassuolo Gianluca Scamacca.

Pinto vorrebbe riportarlo nella capitale con la formula del prestito, che però non ha affatto convinto gli Hammers, che hanno risposto con un secco no alla proposta presentata dai vertici giallorossi, e la trattativa per ora sembra essersi arenata. I contatti dovrebbero riprendere nei prossimi giorni, con la Roma che dovrà puntare sulla volontà del calciatore per cercare di sbloccare un affare decisamente più complicato di quanto ci si poteva aspettare. Se non dovesse andare bene con i giallorossi, sulle tracce del giocatore ci sono anche Milan e Inter intenzionate a prenderlo.