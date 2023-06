Calciomercato Roma, rifiutata offerta da 5 milioni

Calciomercato Roma, offerta da 5 milioni ritenuta insufficiente e rispedita al mittente: per il momento il calciatore non si muove

Il mercato della Roma in entrata dipenderà molto dalle cessioni. Come ogni anno da ormai tanto (troppo) tempo, la Roma si ritrova il mercato condizionato dalle scelte degli esuberi, calciatori che hanno deluso e non poco, e che adesso hanno poco appeal anche in ambito internazionale.

Uno degli esempi migliori è Justin Kluivert, arrivato a Roma come un giovane di grandi prospettive, ma che si è ritrovato a sbattere contro la dura realtà, ovvero di non essere ancora pronto per un definitivo salto di qualità. I giallorossi da diverso tempo provano a piazzarlo, tuttavia per evitare una minusvalenza la società si è vista costretta a cederlo in prestito, rimandando la cessione definitiva in attesa di un’offerta più alta, o quantomeno ammortizzabile a bilancio.

A gennaio ci aveva illuso il Bournemouth, che in caso di qualificazione avrebbe dovuto pagare il diritto di riscatto di Matias Vina, ma che alla fine ha deciso di rispedirlo al mittente, come è stata rispedita al mittente un’offerta di soli 5 milioni ritenuta decisamente troppo bassa dal club.

Calciomercato Roma, 5 milioni non bastano: si continua a trattare

Riuscendo a piazzare tutti gli esuberi la Roma potrebbe davvero cercare di elevare il progetto ideato dalla società per la prossima finestra di calciomercato. Vendendo tutti gli esuberi i giallorossi infatti potrebbero tirar su una somma decisamente interessante, tuttavia già in passato ci sono stati non pochi problemi nel vendere.

Uno dei tanti nomi indiziati a lasciare la capitale in estate è senza alcun dubbio quello dell’attaccante spagnolo Carles Perez, che lo scorso anno si era accasato in prestito al Celta Vigo, che sembrerebbe intenzionato a riscattarlo, tuttavia la prima offerta recapitata al club non è affatto piaciuta ai vertici societari.

Secondo quanto riportato daEl Mundo Deportivo, nota testata spagnola, la Roma avrebbe rifiutato una prima offerta di 5 milioni di euro, ritenuta troppo bassa per cedere l’attaccante, che viene valutato invece 8 milioni.

In ballo non ci sono dunque cifre astronomiche e la distanza tra le parti appare colmabile, soprattutto sfruttando la volontà del giocatore, che in un’intervista ha dichiarato la volontà di rimanere nel suo paese natale: ” Spero di poter continuare . Immagino che la prima cosa sarà tornare alla Roma, ma mi piacerebbe tornare al Celta”, queste le sue parole che lasciano poca immaginazione riguardo a cosa abbia in mente l’ex Barcellona riguardo il suo futuro.