Futuro Dybala, il dado è tratto: cifre ‘anticipate‘

Calciomercato Roma, l’indizio sul futuro di Paulo Dybala rappresenta una “sentenza” importante sulla sua permanenza nella Capitale. Ecco perché.

Sono giorni importanti in casa Roma. Dopo aver ufficializzato l’approdo in giallorosso di Aouar, infatti, si aspetta soltanto l’annuncio definitivo per Ndicka, con il francese che sarà dunque il secondo colpo giallorosso di una campagna trasferimenti che si preannuncia ricca di colpi di scena.

Tra i reparti finiti sotto la luce dei riflettori del GM della Roma, impossibile non menzionare l’attacco. Alla luce dell’infortunio di Tammy Abraham, infatti, i capitolini sono alla ricerca di soluzioni interessanti con cui rimpolpare un reparto che, Dybala e parte, nella scorsa stagione non è riuscito ad offrire quelle garanzie che ci si aspettava. Proprio la “Joya” sarà il punto di riferimento attorno al quale far ruotare le ambizioni europee di una Roma che non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Sia pure a mezzo servizio nel finale di stagione l’attaccante argentino è riuscito ad essere determinante, sia in Europa League che in campionato. Qualità, tecnica, fantasia e capacità di incidere sempre nel match anche con una sola giocata hanno letteralmente trascinato la Roma. Al centro del progetto sin dal primo secondo della sua nuova esperienza, voluto espressamente da Mou, Dybala resterà ancora nella Capitale a meno di clamorosi ma non previsti colpi di scena.

Calciomercato Roma, futuro Dybala: bookmakers scatenati

Qualche sondaggio esplorativo dalla Premier è arrivato, ma molto poco convinto. Al di là del possibile rinnovo di contratto, Dybala vuole continuare a vestire la maglia della Roma, senza e senza ma. A confermarlo è anche il comportamento dei bookmakers, i cui indizi in questo genere di situazioni spesso sono tutt’altro che banali.

I betting analyst di Goldbet, infatti, bancano a 1.05 la permanenza di Dybala alla Roma. Un attestato di stima importante, che testimonia come la chances relative alla permanenza di Dybala nella Capitale siano quasi assolute. Le vie del mercato sanno essere infinite, ma solo un ribaltone potrebbe ribaltare le carte in tavola. Basti confrontare le altre cifre. Uno sbarco del fuoriclasse argentino al Chelsea, ad esempio, si trova a quota 10, mentre la candidatura dell’Atletico insegue a 12. Staccatissime Real Madrid e Manchester United (15).