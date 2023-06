Calciomercato Roma, annuncio ufficiale da parte di Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo su Frattesi. “Non abbiamo trovato nessun accordo”

“Peccato non voglia andare in Premier League, ma di accordi per il momento non ne sono stati trovati con nessuno”. Parole e musica di Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che questa mattina ai microfoni di calciomercato.it ha parlato in questo modo di Frattesi.

Ieri Frattesi con la maglia della nazionale è stato uno dei migliori contro la Spagna, ma “non penso che la sua valutazione o l’interesse possa dipendere dalla sua prestazione” ha aggiunto l’ad neroverde. Che fa capire al giocatore, inoltre, che la pazienza ha un limite, soprattutto perché ha rifiutato l’offerta del campionato inglese che a quanto pare era la migliore”.

Calciomercato Roma, le parole di Carnevali

Si è parlato, inoltre, di un accordo ormai pronto con l’Inter per il passaggio in nerazzurro, ma Carnevali è stato quasi categorico nello smentire: “Abbiamo parlato con più squadre e di incontri ne abbiamo fatti diversi. La cosa certa al momento – ha sottolineato – è che non è stato fatto nessun accordo con nessuno e nessun tipo di passo in avanti. Le decisioni, arrivati a questo punto, le dovremo prendere tutti insieme e non solo il calciatore o chi per esso”.

Poi, Carnevali ha concluso parlando del Sassuolo: “Fortunatamente abbiamo una società forte dietro, con la famiglia Squinzi, che ci permette anche di poter andare avanti con campioni come Frattesi”. Insomma, o si raggiunge la cifra che i neroverdi chiedono oppure Frattesi potrebbe rimanere ancora in Emilia. Appare difficile, onestamente, che questo possa succedere. Ma non impossibile.

La Roma, infine, sappiamo che ha un doppio intreccio in questa possibile operazione di mercato: non solo è interessata alle prestazioni del giocatore ma, inoltre, ha anche una bella percentuale sulla possibile futura rivendita che si spinge fino al 30%. Insomma, Pinto ci guadagnerebbe in ogni caso.