Scamacca alla Roma, l’affare ad una condizione

Scamacca alla Roma, chiusa la missione londinese di Pinto che ha messo le basi per l’operazione Scamacca. Si fa solamente a questa condizione

La missione inglese di Tiago Pinto si è conclusa. E dopo l’incontro con Mourinho il gm giallorosso ha messo le basi della trattativa per Scamacca che ormai è l’attaccante scelto per andare a sostituire Tammy Abraham. Ma non sarà facile riuscire a prenderlo, perché secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina non è un’operazione che si farà in prestito.

Almeno per ora – visto che le cose sul mercato possono davvero cambiare sempre – il West Ham non sembra avere intenzione di cedere il giocatore a queste condizioni. La scorsa estate il club londinese ha investito parecchio per strapparlo al Sassuolo (8 i gol totali del giocatore in stagione tra campionato e Conference League) e almeno una parte vuole recuperarli. Quindi sarà una trattativa lunga e difficile, ma c’è già l’ok del giocatore in tutto questo, che ha fatto sapere a Pinto che non ci saranno problemi per l’inizio del ritiro. Sarà pronto dopo l’infortunio.

Calciomercato Roma, serve pazienza per Scamacca

Pazienza, quindi, è la parola d’ordine. Perché si dovranno capire anche quali sono i piano dell’allenatore del West Ham Moyses, che ancora non sono chiari sulla questione attaccante. E che ci vorrà pazienza lo sa anche Mourinho, che partirà per le sue vere vacanze in Portogallo oggi, e che ieri ha fatto quel summit in terra inglese con il proprio dirigente per mettere a puntino le strategie del mercato.

Una scelta quella dell’attaccante che non si può per nulla sbagliare, ne va, ed è evidente, dell’intera stagione giallorossa. Ecco perché anche lo Special One sotto questo aspetto non ha messo nessuna pressione a differenza di quanto fatto negli anni scorsi quando ha chiesto a gran voce il difensore che finalmente è arrivato. Insomma, la situazione è ben chiara, anche se la Roma, come vi raccontiamo in un altro articolo, ha pronte delle alternative. Ma l’obiettivo è riportare in Italia, e a Trigoria, il centravanti ex Sassuolo.