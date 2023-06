Calciomercato Roma, 30 milioni per Abraham e rinforzo gratis

Calciomercato Roma, nuovo bomber al posto di Abraham: Pinto ha le idee chiare, ecco cosa sta succedendo.

Le questioni da affrontare e risolvere in casa giallorossa nel corso delle prossime settimane continuano ad essere numerose, alla luce delle diverse esigenze palesate dalla squadra nel corso della passata stagione e, più in generale, delle richieste avanzate da Mourinho sia durante il campionato che nei minuti immediatamente successivi alla delusione post finale contro il Siviglia, poco più di due settimane fa.

Non è un caso che, subito dopo aver ottenuto l’attesa e sperata qualificazione in Europa League tre giorni dopo contro lo Spezia, gli addetti ai lavori abbiano subito cercato di iniziare a muoversi e intervenire su un mercato che dovrà portare la squadra a rinforzarsi in modo intelligente e funzionale, nel pieno rispetto degli aneliti dello Special One nonché dei paletti imposti ai Friedkin da tempo e con i quali, da circa due anni a questa parte, i portoghesi Tiago e José stanno facendo i conti.

Calciomercato Roma, 30 milioni per Abraham e centravanti cercasi: il piano di Pinto

In tale direzione, dunque, si leggano i tanti aggiornamenti di mercato giunti anche nel corso di questi giorni, fin qui in grado di restituirci consapevolezza nel fatto che, anche in questa campagna acquisti, gli addetti ai lavori cercheranno di rinforzarsi in modo funzionale quanto attento, fiutando tempestivamente e intelligentemente le diverse occasioni, diverse delle quali già giunte e prontamente colte da chi di competenza.

Gli ingaggi di Ndicka (per il quale si attende una sempre più imminente ufficialità9 e di Aouar vanno sicuramente in tale direzione e, ad oggi, sembrano destinati ad andare anche i prossimi ingaggi. Non necessariamente operazioni a costo zero ma anche approdi concretizzabili a giuste condizioni. Il caso Scamacca diviene scenario emblematico, alla luce della richiesta e dei tentativi di Tiago Pinto di provare a strappare un prestito a condizioni ritenute congrue per i giallorossi.

Ad oggi non si sono registrate vere e proprie aperture da parte del West Ham ma sui dialoghi trattenuti in quel di Londra da Tiago Pinto si è espresso in queste ore Enrico Camelio ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it. “Pinto sta lavorando benissimo e al momento rimane alla Roma, ha preso due giovani forti e sta portando avanti trattative e sta lavorando totalmente per la Roma. Ad oggi è a lavoro per Scamacca: la Roma prenderà un centravanti a zero costi, in prestito. Se fosse uscito Abraham a 30 milioni, che piaceva soprattutto all’Aston Villa, si operava diversamente“.