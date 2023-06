Calciomercato Roma, arriva il rilancio dopo il primo no

Calciomercato Roma, dopo il secco rifiuto ricevuto arriva a sorpresa un ulteriore rilancio, la trattativa decolla

Il mercato della Roma è iniziato senza dubbio nel migliore dei modi. Tiago Pinto lavora senza sosta per cercare di alzare il tasso tecnico della rosa per venire incontro alle elevate richieste dell’allenatore, ma con i pochi mezzi economici a disposizione non sarà affatto semplice.

Sono moti i reparti in cui bisognerebbe intervenire, Pinto questo lo sa e sta sondando tutti i migliori nomi possibili, soprattutto tra gli svincolati.

Proprio a parametro zero sono arrivati i primi due colpi di mercato, ovvero N’Dicka e Aouar, classe 1999 e 1998, con una discreta esperienza in campo europeo con le maglie di Lione e Francoforte.

Fondamentale per il mercato sarà anche vendere gli esuberi. Sono molti i calciatori romanisti al rientro dai prestiti, e le loro cessioni potrebbero sbloccare definitivamente il mercato in entrata, con Pinto che potrebbe pensare di regalare all’allenatore un grande colpo con quei soldi.

Nel frattempo un affare sembra essersi finalmente sbloccato, dopo un rifiuto iniziale arriva il primo rilancio, e la trattativa sembra poter decollare.

Calciomercato Roma, dopo il rifiuto arriva un netto rilancio

Molti giocatori rientrano dai vari prestiti, ma, almeno nei piani della società, nessuno rimarrà nella capitale il prossimo anno. Tutti loro vengono considerati esuberi, e non hanno convinto la società a puntare ancora su di loro, per questo verranno ceduti.

Uno dei più deludenti, almeno secondo i tifosi, è Justin Kluivert, arrivato con tantissime speranze a Roma, ma non è riuscito a lasciare il segno, così come il suo compagno Carles Perez, che ha avuto un percorso simile all’olandese.

Lo spagnolo si è accasato in prestito al Celta Vigo, ed ha manifestato più volte la volontà di rimanere, ed il club sta facendo di tutto per accontentarlo. La prima offerta di 5 milioni non è stata ritenuta adeguata dalla Roma, che ha deciso di rispedirla al mittente, chiedendo in tutta risposta 8 milioni di euro per il calciatore.

A riportare la notizia è il portale Atlantico, che parla della possibilità che il Celta Vigo venga incontro alle richieste della Roma, seppur non raggiungendo gli 8 milioni richiesti. Si ipotizza infatti che una seconda proposta venga presentata a Trigoria, con gli spagnoli intenzionati a mettere sul piatto 6,5 milioni di euro, cifra alla quale la Roma potrebbe pensare di scendere per favorire anche le richieste del giocatore.