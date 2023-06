Calciomercato Roma, bastano 7 milioni: concorrenza in Premier League

Calciomercato Roma, il calciatore può partire davvero e basteranno solo 7 milioni di euro, ma la concorrenza si fa agguerrita

Lasciata alle spalle la delusione per la finale persa lo scorso 31 maggio per i romanisti e per la società è già tempo di cominciare a pensare alla Roma che verrà. I propositi sembrano poter essere dei migliori, con José Mourinho che dovrebbe restare su questa panchina almeno per un altro anno, o magari oltre.

Nelle ultime settimane le voci di un suo possibile rinnovo si sono intensificate, tuttavia lo Special One non ha mai voluto parlare di futuro. Il portoghese aveva chiesto garanzie alla società, garanzie che, almeno in un primo momento sembravano essere arrivate, grazie ai nuovi acquisti che vanno ad elevare il tasso tecnico della rosa a sua disposizione.

Tiago Pinto però non ha certo intenzione di chiudere qui il mercato. Alla Roma servono molti innesti, società e allenatore questo lo sanno, ecco perché continua il lavoro di scouting degli emissari giallorossi, che potrebbero aver trovato un nuovo pupillo da portare al tecnico portoghese, ma la concorrenza per assicurarsi le sue prestazioni è più agguerrita che mai.

Calciomercato Roma, a Pinto bastano 7 milioni: concorrenza agguerrita

La Roma osserva attentamente l’evolversi di ogni possibile scenario di calciomercato. Nonostante a centrocampo sia arrivato Aouar Pinto guarda anche in casa Sassuolo, dove Davide Frattesi è in cerca di una nuova squadra, o magri di un ritorno nella capitale.

Ma il centrocampista italiano non è l’unico finito nel mirino del club. Tra i tanti nomi tenuti sott’occhio da Pinto spunta quello di Jarrad Branthwaite, difensore inglese ventenne dell’Everton che in questa stagione si è distinto durante il prestito al Psv.

Secondo quanto riporta Football Insider l’Everton si trova in una situazione economica delicata, che li costringe a vendere prima di acquistare, ragion per cui il sacrificato potrebbe essere ricadere proprio sul giovanissimo difensore, per il quale il club si accontenterebbe di una cifra vicina ai 7 milioni di euro.

I giallorossi però non sono l’unica squadra interessata, su di lui infatti ci sono diverse squadre di Premier League, destinazione che potrebbe essere più gradita dal ragazzo che così potrebbe anche restare nel suo paese natale.