Calciomercato Roma, blitz Pinto e ritorno immediato

Calciomercato Roma, Pinto scatenato torna all’assalto del calciatore: per lui si prospetterebbe un clamoroso ritorno nella capitale

Sono giorni caldi per il calciomercato in entrata della Roma. Tiago Pinto lavora senza sosta per assicurare all’allenatore una rosa con un tasso tecnico elevato rispetto a quella della stagione appena conclusa. Non sarà facile, soprattutto vista la delicata situazione economica in cui riversa non solo la società giallorossa, ma anche diversi club italiani, tra cui la Juventus e l’Inter.

Come se non bastasse, la mancata qualificazione in Champions ha provocato un mancato introito per quasi 50 milioni di euro, una cifra vicina a quella che si sarebbe potuta ottenere dalla cessione di Tammy Abraham, bloccata a causa del duro infortunio rimediato durante l’ultima giornata di campionato.

Nonostante questo la Roma è molto attiva sul mercato, con gli acquisti di Aouar e N’Dicka che migliorano e non poco i rispettivi reparti. Oltre a questo, il gm giallorosso prepara l’affondo per un ritorno a sorpresa che farà di certo piacere ai tifosi giallorossi.

Calciomercato Roma, Pinto prepara il blitz per il clamoroso ritorno

L’attuale sessione di calciomercato si è aperta con i botti da parte della Roma e di Tiago Pinto. Mourinho aveva chiesto un netto segnale alla società, non solo per quanto riguarda le trattative, ma anche le vicende extracalcistiche, segnale che in parte potrebbe essere già arrivato con gli ultimi acquisti.

La difesa è uno dei ruoli migliori della squadra, come dimostrano i tanti clean sheet collezionati dal portiere portoghese Rui Patricio, tuttavia è stato uno dei primi reparti rinforzati dalla società, con l’acquisto di un calciatore giovane e di livello come l’ex Francoforte N’Dicka.

La difesa pare essere uno dei maggiori pensieri della Roma, che sta cercando anche di confermare lo spagnolo Llorente, che per ora si appresta a tornare a Leeds. La trattativa non è semplice, soprattutto per le elevate richieste degli inglesi che inizialmente chiedevano 18 milioni per il riscatto.

Come già anticipato da Asromalive.it la missione inglese di Pinto non si limitava solo all’acquisto di Gianluca Scamacca, ma serviva anche a trovare l’accordo per il difensore spagnolo, per cui però i giallorossi non sembrano disposti a pagare tale cifra. Si punta infatti ad abbassare le richieste del Leeds, cercando anche di fare leva sulla volontà del difensore che pare voglia restare a nella Capitale.