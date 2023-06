Calciomercato Roma, derby con la Lazio e triplo intreccio

Calciomercato Roma, sono ore calde per il mercato capitolino, con le due squadre pronte a darsi battaglia per il calciatore

La rivalità tra Roma e Lazio è una delle più accese non solo in Italia, ma nell’intero panorama calcistico internazionale. Alcune delle sfide tra le squadre capitoline sono entrate a gamba tesa nella storia della Serie A, attraverso gol e giocate che ancora oggi i tifosi ricordano con nostalgia.

Se chiedete supporter giallorosso si ricorderà senza dubbio della storica vittoria per 5-1, arrivata grazie al poker di Vincenzo Montella e ad uno storico gol in pallonetto di un giovane Francesco Totti, che dedicò il gol all’allora nuova fiamma Ilary Blasi, seduta in tribuna per lui.

La sponda biancoceleste invece ricorda con gioia e goliardia il derby del 26 maggio 2013, quello che resta ancora tutt’oggi l’unica partita tra queste due squadre con in palio un trofeo, seppur di importanza minore.

Questa volta però la rivalità tra le due società rischia di estendersi anche fuori dal campo, con i giallorossi che stanno cercando di inserirsi su uno dei calciatori che la Lazio sta seguendo con più insistenza, dal quale può scatenarsi un triplo intreccio senza precedenti.

Calciomercato Roma, calciatore conteso tra Roma e Lazio scatena il triplo intreccio

Il mercato della Roma ci ha già regalato parecchie emozioni, ma è innegabile che alla squadra serva ancora qualcosa in più. Gli innesti di Aouar e N’Dicka consegnano a José Mourinho una rosa ancora più giovane, ma che allo stesso tempo può garantire una considerevole esperienza in ambito europeo.

Nonostante questo c’è ancora molto da fare se si vuole sperare di centrare l’obbiettivo quarto posto, ma soprattutto emulare quanto di buono fatto in questa stagione in ambito europeo. Pinto lo sa e non ha intenzione di fermarsi qui, tutt’altro, il gm giallorosso ha messo gli occhi su un possibile colpo della Lazio, creando un possibile triplo intreccio di mercato.

Stiamo parlando di Domenico Berardi, attaccante classe 1993 in forza al Sassuolo, seguito da tempo dalla Lazio, che però ancora non è riuscita a chiudere l’affare. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, sull’esterno classe ’94 ci sarebbe l’interesse di Lazio, Fiorentina e Roma, che con il Sassuolo discute anche di Frattesi, con l’inserimento di Volpato e Missori.

La valutazione di Berardi si aggira intorno ai 20 milioni di euro, che la Roma potrebbe pensare di abbassare con l’inserimento di qualche contropartita, ma attenzione alla Fiorentina, che per continuare il processo di crescita iniziato da Italiano ha individuato in lui una possibile pedina fondamentale, tuttavia non c’è ancora niente di concreto, ma solo sondaggi fatti dalle società.