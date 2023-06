Calciomercato Roma, ribaltone al fotofinish: irrompe anche l’Inter

Calciomercato Roma, il suo futuro sta continuando a calamitare l’attenzione mediatica e potrebbero esserci novità importanti in tal senso.

Nel novero degli obiettivi di mercato da perseguire, in casa Roma la questione riguardante gli esterni è un rebus ancora tutto da sciogliere. La sensazione è che nessuno sia incedibile e che se dovessero arrivare offerte importanti, i giallorossi non potrebbero non prenderle in considerazione.

Il futuro di Karsdorp, ad esempio, è tutto da scrivere. Non è un caso che in tempi e in modi diversi la Roma abbia setacciato il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare la corsia destra. Un profilo che a più riprese è stato accostato ai giallorossi è quello di Ivan Fresneda, promettente terzino destro spagnolo in forza al Real Valladolid. Il classe ‘2004 ha calamitato l’interesse di diverse big europee pronte a darsi battaglia per il suo acquisto.

Calciomercato Roma, anche l’Inter su Fresneda: la situazione

Nella corsa all’esterno iberico potrebbe inserirsi a sorpresa anche l’Inter. Secondo quanto evidenziato da FcInterNews.it, infatti, i nerazzurri avrebbero ricominciato a sondare con molto interesse la situazione, pronti ad approfittare della situazione di impasse venutasi a creare con il Borussia Dortmund. Fino a pochi giorni fa, infatti, si pensava che l’accordo con i gialloneri fosse in ghiaccio sulla base di 20 milioni di euro.

Ribaltoni in seno all’entourage del calciatore potrebbero cambiare le carte in tavola, riscrivendo il futuro di Fresneda che era stato accostato anche alla Juve. I bianconeri, però, sembrano aver virato con decisione su Castagne, per il quale hanno aperto una trattativa con il Leicester. Staremo a vedere se in questo improvviso tourbillon la Roma non potrà giocarsi le sue carte, magari con un guizzo al fotofinish. Situazione da monitorare.