Calciomercato Roma, rivoluzione in corsia: poker d’addii

Calciomercato Roma, una vera e propria rivoluzione in corsia per Pinto: nessuno è al sicuro e rischia l’addio anche Zalewski. Il quadro

Un poker di addii. Un poker di cessioni per fare cassa. Rischiano tutti dentro la Roma, soprattutto gli esterni. Nessuno è sicuro di vestire la maglia giallorossa la prossima stagione perché Pinto ha necessità di vendere. E anche Zalewski potrebbe essere sacrificato per questo spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

Ma andiamo con ordine: al momento dentro la rosa di Mourinho ci sono Spinazzola, Zalewski appunto, Celik e Karsdorp e per ognuno va fatto un discorso diverso. Partiamo dal primo, che in un’intervista rilasciata nelle ultime ore ha elogiato non solo sotto il profilo tecnico ma anche e soprattutto sotto quello umano lo Special One, uno che h cambiato la mentalità della Roma: ma questo ovviamente non lo mette al sicuro da una possibile cessione con Inter e Juventus alla finestra, così come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi.

Calciomercato Roma, Zalewski potrebbe partire

E poi c’è la questione relativa a Karsdorp, che Pinto potrebbe piazzare in Olanda visto che per caratteristiche fisiche i club della Premier League non sembrano poter essere interessati. Mentre Celik, il turco portato a Trigoria la scorsa estate, si potrebbero aprire le porte di un club tedesco oppure di uno in Francia. Almeno queste sono le ultime indicazioni.

Infine, Zalewski, il giovanotto lanciato da Mourinho che mai lo Special One ha schierato nel ruolo che lo stesso aveva con la Primavera, visto che giocava in attacco. Un suo addio rimane un fatto concreto, a quanto pare, con West Ham, Bournemouth e Nottingham Forest che sarebbero sulle sue tracce. In questo momento è lui il maggiore indiziato a partire perché potrebbe portare nelle casse giallorosse 15 milioni di euro facili facili. Pinto quindi rimane in attesa di capire se arriveranno le offerte. Nessuno è davvero al sicuro.