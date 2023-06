Calciomercato Roma, un bomber da 27 gol al posto di Scamacca

Calciomercato Roma, il sì non basta a Pinto che deve valutare altre situazioni. Ecco i possibili intrecci del gm che punta ancora alla Ligue 1

La Roma ha incassato il sì di Scamacca, ma non basta. Serve trovare la formula giusta col West Ham che per il momento non sembra essere minimamente intenzionato a cederlo in prestito. Ok, si può riaprire tutto nelle prossime settimane, ma gli inglesi secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, aspettano un’offerta per il giocatore, inserendo anche un obbligo di riscatto in quella che potrebbe essere un’operazione in prestito che Pinto al momento non può garantire.

Insomma, il gm giallorosso torna da Londra con una mezza vittoria. O una mezza sconfitta, decidete voi come vedere il bicchiere se mezzo pieno o mezzo vuoto. Di certo c’è che il dirigente giallorosso non può stare con le mani in mano, anzi, deve accelerare per riuscire a centrare il colpo in attacco visto il problema al ginocchio che terrà fuori Abraham per diversi mesi. E in questo momento, oltre Scamacca, gli obiettivi principali sono tutti in scadenza di contratto.

Calciomercato Roma, nel mirino c’è Dembélé

La Roma non ha perso di vista Zaha – che ha un ruolo diverso – e ha anche monitorato Firmino. Entrambi sono in scadenza ed entrambi cambieranno aria. Ma spunta in questo momento anche la pista che porta ad un altro parametro zero: il profilo potrebbe essere quello di Dembélé, attaccante che un accordo in scadenza con il Lione e che non sembra aver trovato il punto d’incontro per rinnovarlo.

Potrebbe essere lui, quindi – sempre secondo il CDS – uno degli obiettivi giallorossi. Ventisei anni, un metro e ottantasette di altezza, nella stagione che da poco è andata in archivio ha collezionato 23 presenze e 3 reti nel massimo campionato inglese. Non un bottino da ricordare, onestamente, ma in generale anche quando giocava al Celtic i suoi gol li ha sempre fatti, e si è guadagnato anche un’esperienza all’Atletico Madrid. A zero potrebbe realmente diventare un’occasione, alla quale Pinto potrebbe seriamente pensarci. E magari inoltre, in questo caso, potrebbe pire sfruttare Aouar, ex compagno di squadra.