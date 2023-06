Doppia pista in Premier League per l’esubero: Pinto vuole 7 milioni di euro e non pensa di cedere. Ecco dove potrebbe andare a giocare

La pista è doppia in Premier League. E Pinto spera nel colpo grosso in uscita che potrebbe regalare alla Roma sette milioni di euro. E non sono pochi per il giocatore in questione, visto che parliamo di Reynolds, che la scorsa stagione è stato al Westerlo.

I contatti sono fitti con i club del massimo campionato inglese, non solo per Scamacca ma anche per quella che sembra un’uscita scontata in casa giallorossa, quella del terzino americano che nella Capitale ha chiuso dopo soli sei mesi con pochissime presenze. Insomma, un esubero vero e proprio che dalle parti di Trigoria, è evidente, non hanno nessuna intenzione di vedere.

Doppia pista in Premier League per Reynolds, intreccio con Scamacca

Ma con chi starebbe parlando la Roma per la cessione di Reynolds? Secondo quanto riportato da La Repubblica sulle tracce dell’esterno destro ci sarebbe il West Ham, club con il quale la Roma ha intavolato una trattativa per Scamacca che al momento però si è arenata visto che la squadra che ha vinto la Conference League, dopo averlo pagato 36milioni+bonus, non ha nessuna intenzione di cederlo in prestito.

E poi, secondo quanto riportato invece dalla Gazzetta dello Sport, anche il Fulham ha acceso i riflettori su Bryan. Pinto comunque è fermo sulla sua richiesta, per il cartellino vuole 7 milioni di euro che potrebbero essere davvero linfa vitale per le casse giallorosse, che sappiamo benissimo come abbiano bisogno di soldi freschi per stare dentro i parametro del fair play finanziario.