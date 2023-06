Totti e la Roma, arriva un’altra separazione

Totti e la Roma, un’altra separazione tra il Capitano e i colori giallorossi. Questa volta però in gioco c’è il futuro di Cristian

Francesco Totti è l’anima della Roma. O almeno lo è stata per molti anni. E nonostante i continui abboccamenti che ci sono stati nell’ultimo periodo, mai le strade del capitano con i Friekdin si sono incrociate di nuovo. Almeno per ora. Non è detto che non possa succedere nei prossimi mesi, ed è quello che probabilmente sperano tutti i tifosi giallorossi.

Al momento dentro Trigoria però il nome di Totti c’è ancora. Quello del figlio Cristian, che gioca nelle giovanili giallorosse. Ma ancora per poco, a quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate dal Corriere dello Sport. Il figlio del capitano sembra essere ad un passo dal passaggio al Frosinone.

Totti e la Roma, via anche Cristian

Nella giornata di ieri infatti, Francesco e Cristian Totti hanno fatto visita all’Istituto San Bernardo, che si trova nel complesso dell’abbazia cistercense di Casamari a Veroli. Il contratto del calciatore giallorosso scade nel 2025 ma le strade sembrano destinate a separarsi prima, direzione Frosinone.

Il Frosinone, che come prima squadra ha ritrovato la massima serie quest’anno, con la Primavera invece da un paio di stagioni è in A, dopo aver conquistato la promozione due stagioni addietro. In quella appena andata in archivio invece si è presa la salvezza con largo anticipo, quindi i presupposti per fare bene anche il prossimo anno ci sono tutti. Magari con un Totti in squadra. L’era che potrebbe realmente finire adesso dentro Trigoria. Sperando, ovviamente, che prima o poi Francesco, il papà e capitano, possa tornare dentro quelle mura che sono state la sua casa per un ventennio. I sogni sono fatti per essere realizzati.