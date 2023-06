Addio improvviso: Pinto incassa col gioiellino di Mourinho

Addio improvviso alla Roma: arriva la prima plusvalenza di Tiago Pinto, che era costretto dalla Uefa a cedere prima della fine di giugno

Organizzare la prossima finestra di calciomercato non sarà affatto semplice per la società. Diversi elementi della rosa hanno reso al di sotto delle aspettative, cosa che ha fatto sorgere più di un dubbio all’allenatore e ai tifosi, ma soprattutto alla società, che si è convinta a venire incontro alle richieste del miste, tuttavia le limitate risorse economiche potrebbero rallentare le trattative.

Come molti club di Serie A, anche la Roma non naviga nell’oro, anzi. Il mancato accesso in Champions League costa alla società un’entrata di oltre 50 milioni di euro, che va ad aggiungersi alla mancata cessione di Tammy Abraham, dalla quale si sarebbero potuti ricavare quasi 40 milioni di euro.

Questo costringe Pinto a fare gli straordinari per riuscire a piazzare quei calciatori ritenuti in esubero, tuttavia questi elementi hanno già dimostrato di avere poco appeal non solo in Italia ma anche in Europa, e sarà dunque difficilissimo riuscire a piazzarli tutti, ecco perché il gm giallorosso è stato costretto a cedere uno dei pupilli del tecnico portoghese.

Addio improvviso: Pinto passa all’incasso cedendo il “pupillo” di Mouriho

Con le poche risorse economiche a disposizione Pinto sta cercando di fare il massimo per poter consegnare all’allenatore una rosa con un tasso tecnico migliore rispetto a quella della passata stagione. Il mercato dei parametri zero potrebbe dunque giocare un ruolo fondamentale, come successo già lo scorso anno con l’acquisto di Paulo Dybala, arrivato dopo la scadenza del contratto con la Juventus.

Tutto questo non basterà però a sostenere una serie di acquisti mirati, ecco perché il gm portoghese si è visto costretto a cedere uno dei pupilli dell’allenatore, ovvero Benjamin Tahirović, centrocampista della primavera tenuto sotto stretta sorveglianza da José Mourinho, che lo ha convocato spesso in questa stagione, lanciandolo anche titolare e spesso a partita in corso.

Il bosniaco si unirà ufficialmente ai Lancieri dell’Ajax per una somma tra i 7 e gli 8 milioni di euro a cui vanno aggiunti poi i bonus, più una percentuale sulla futura rivendita, che potrà garantire una somma non indifferente alla Roma nel caso in cui il calciatori si valorizzi nel campionato olandese, percentuale che, almeno per ora, non è ancora stata resa nota dalle due società.