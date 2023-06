Calciomercato Roma, addio Juve e firma immediata: biennale pronto

Calciomercato Roma, addio Juventus e triplice rinforzo insieme al grande ex. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le attenzioni e le grandi manovre in casa giallorossa sono entrate quasi sin da subito nel vivo, a partire da queste settimane immediatamente successive ad una stagione durante la quale gli uomini di Mourinho hanno palesato difficoltà ma anche grandi margini di crescita, oltre che un’unità e una compattezza che sembrerebbero aver rappresentato uno dei principali motivi di convincimento dello Special One ad una permanenza nella capitolina ormai sempre più sicura.

La presenza del tecnico portoghese in panchina rappresenta sicuramente un fattore in grado di garantire maggiore serenità e tranquillità ad una piazza che, seppur non all’unisono, continua in gran parte a vedere nel tecnico di Setubal uno dei fattori principali di una crescita che, anche in futuro, non potrà prescindere dal suo nome e dal suo carisma. Non basterà però unicamente il mister ai fini di un anelito al miglioramento che permetta di ambire a risultati sempre più importanti e a quel famoso ‘di più’ che Mourinho aveva chiesto a gran voce ed esplicitamente dopo Siviglia-Roma.

Calciomercato Roma, biennale pronto per Cuadrado: attesa e doppio rinforzo ‘giallorosso’

Fondamentale ad oggi, dunque, il cercare di trovare il giusto equilibrio e bilancio tra questi tentativi di miglioramento e il rispetto delle più volte nominate esigenze economiche che da diversi anni a questa parte impediscono al club dei Friedkin di operare con margini di manovra troppo ampi o liberi.

In questa direzione, dunque, si leggano le prime scelte di un calciomercato che ha fin qui visto Tiago Pinto fiondarsi su elementi interessanti e gratuiti quali Ndicka o Aouar, ai quali se ne potrebbero certamente aggiungere degli ulteriori. I tentativi di strappare il prestito per Scamacca rappresenta a questo punto emblema del discorso fin qui condotto, cui sono da aggiungersi gli ultimi aggiornamenti anche su quella situazione Cuadrado che non poco aveva stimolato gli interessi dei giallorossi nel recente periodo.

La possibilità di ingaggiare a costo zero un elemento funzionale ed esperto come il colombiano aveva certamente generato attenzione anche ai piani alti di Trigoria. Il futuro dell’ex Fiorentina e Chelsea potrebbe però a questo punto essere in Turchia, insieme a due vecchie conoscenze giallorosse quali Montella e Dzeko.

Il centravanti, in scadenza contrattuale con l’Inter, sarebbe vicino all’accordo con il Fenerbahce, così come il tecnico ex Milan. Come riferito da Alessio Lento ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it, Cuadrado potrebbe essere il terzo rinforzo ‘italiano’ per il club balcanico, che avrebbe offerto lui un biennale. Il colombiano è in una fase di valutazione, al fine di capire anche possibilità provenienti dal campionato italiano e dalla Spagna ma sembrerebbe crescere l’ottimismo.