Calciomercato Roma, Frattesi vuota il sacco: annuncio ufficiale sul suo futuro

Calciomercato Roma, dopo la grande prestazione in nazionale torna a parlare uno degli obbiettivi giallorossi Davide Frattesi: le sue parole

Da vero romano e romanista anche Davide Frattesi aveva espresso la sua voglia di tornare a vestire la maglia giallorossa. Lo scorso anno ci era andato vicinissimo, grazie alla lunga trattativa intavolata dalla Roma con il Sassuolo, che però ha bloccato tutto presentando a Pinto una richiesta ritenuta esagerata rispetto al reale valore del calciatore.

Sul suo contratto era prevista una clausola che riconosceva alla società capitolina il 30% sulla futura rivendita, che avrebbe dovuto abbassare in modo considerevole la cifra per portarlo nella capitale, ma così non è stato.

Il Sassuolo infatti chiedeva una cifra vicina ai 40 milioni di euro totali, dal quale sarebbero dovuta essere scalata la percentuale detenuta dai giallorossi, tuttavia il prezzo decisamente fuori mercato fece subire una battuta d’arresto alla trattativa.

Un anno dopo Pinto ci sta riprovando ancora una volta a convincere i neroverdi, ma questa volta la concorrenza è decisamente più agguerrita, nonostante il prezzo sia decisamente più basso visto l’anno in meno sul contratto. Frattesi, protagonista con una grande prestazione con la nazionale è tornato a parlare, soffermandosi anche sul suo futuro come giocatore.

Calciomercato Roma, Frattesi annuncia il suo futuro

Già lo scorso anno Davide Frattesi aveva dimostrato di essere un calciatore di livello, di quelli che possono portare sia quantità che qualità alla manovra, capace anche di inserirsi in fase offensiva, fattore che gli ha fatto trovare spesso la via del gol.

Quest’anno per lui potrebbe essere arrivata la definitiva consacrazione, come dimostra l’interessamento di Inter e Juventus, che stanno provando a convincere la dirigenza del Sassuolo a cederlo a cifre minori rispetto alla richiesta iniziale.

La Roma può permettersi di inserire nell’affare alcuni giovani, come ad esempio Volpato, andando a limare ulteriormente la somma, tuttavia ad oggi il futuro del calciatore appare ancora come un mistero. Dopo la grande prestazione in nazionale il calciatore è tornato a parlare durante le interviste post partita, prendendo con le pinze l’argomento futuro:

“Cosa succederà quest’estate? “Bisogna chiedere al direttore (Carnevali) sennò poi mi manda i messaggi. Dopo l’anno scorso sono abbastanza tranquillo