Friedkin circondato dai tifosi: la risposta su Mourinho

Bagno di folla per il patron della Roma Dan Friedkin, che ha colto l’occasione per rispondere ad una domanda sull’allenatore José Mourinho

Da quando la famiglia Friedkin ha deciso di acquistare questo club sembra essere arrivata la svolta che i tifosi della Roma stavano aspettando. La precedente proprietà non era affatto piaciuta ai romanisti, soprattutto allo zoccolo duro della curva sud, che è scesa spesso in piazza per far sentire la propria voce contro James Pallotta.

Pallotta era arrivato facendo grandissime promesse, molte delle quali con il senno di poi difficilmente raggiungibili. “Regina d’Europa”, o “Scudetto in 5 anni”, queste le sue prime parole da presidente della Roma, ma la realtà, purtroppo per i tifosi, è state decisamente diversa.

A lui va comunque riconosciuto il merito di aver saputo elevare il marchio Roma in Europa e nel mondo, rilanciando il marketing della società, che da quel punto di vista ha registrato entrare record, ma anche la bravura nel rilanciare il club, portandolo più volte a sfiorare l’impresa della vittoria del campionato.

Questo però non è bastato, soprattutto a causa dei ritardi dovuti alle continue bocciature per il progetto del nuovo stadio, e così quando la famiglia Friedkin ha presentato un’offerta adeguata quella di vendere era la migliore soluzione per tutti. Il rapporto tra i Friedkin e i tifosi è eccellente, seppur con qualche piccola sbavatura, come dimostra il bagno di folla che lo ha visto di recente protagonista.

Friedkin, bagno di folla e botta e risposta con i tifosi: la risposta sul futuro di Mourinho

Personaggio decisamente sopra le righe, Dan Friedkin è riuscito sin da subito ad entrare nel cuore dei tifosi della Roma. La sua passione per il volo è ormai cosa nota a tutti, non solo ai supporter romanisti, ed è proprio ad un evento sull’aeronautica che il presidente si è reso protagonista di un siparietto con i tifosi giallorossi, che hanno anche colto l’occasione per porgergli alcune domande.

Nel video apparso sui social gli viene posta una domanda sull’attuale della Roma José Mourinho, alla quale ha risposto: “È una bravo ragazzo, un grande allenatore!”, ma quando poi un fan si è sbilanciato chiedendogli del futuro dello Special One si è lasciato andare ad un gesto molto eloquente.

Non ha voluto rispondere chiaramente alla domanda, alla quale però è scappato un sorriso che non è affatto passato inosservato, e che fa dunque ben sperare in vista della prossima stagione, ma non solo, viste le voci di un possibile rinnovo fino al 2026