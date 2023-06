“Intesa” tra club, Mourinho ha telefonato a Verratti

Calciomercato Roma, Verratti e quella chiamata con Mourinho. Ecco gli ultimi aggiornamenti su uno dei nomi più chiacchierati di questi giorni.

Ci sono dei nomi in grado di stravolgere squadre e, soprattutto, infiammare animi e speranze dei tifosi. Lo abbiamo visto anche in casa Roma nel corso di questi ultimi anni e, con maggiore precisione, da quando l’approdo di Mourinho in giallorosso ha restituito consapevolezza nella grande importanza del progetto catalizzato dai Friedkin.

La proprietà texana, sin dal suo approdo, si è distinta per una concreta e silente capacità pragmatica, che ha visto Dan e Ryan intervenire in modo funzionale e intelligente. Lo stesso ingaggio del mister portoghese è divenuto emblema di tale anelito alla crescita della squadra e del brand giallorosso, certamente risultante ancora perfettibile ma rispetto al quale, dai piani alti di Trigoria, sono state fatte sempre importanti e calibrate valutazioni.

Osservando quei limiti finanziari di cui ormai tutti sappiamo, la Roma ha dimostrato di saper coniugare le intenzioni di espansione e rinascita come squadra e società alle su citate limitazioni, regalando allo Special One elementi importanti e che, fino a qualche tempo fa, nessuno si sarebbe immaginato di poter vedere approdare nella Capitale.

Verratti alla Roma per rivoluzionare il centrocampo: ecco come stanno le cose

Il merito, ovviamente, va anche ai tanti addetti ai lavori, in questa fase in pienissima attività per cominciare nel migliore dei modi un calciomercato che potrebbe vedere sin da subito la Roma protagonista. Al fine di alzare l’asticella e consegnare quel famoso ‘di più’ richiesto da Mourinho dopo l’orgogliosa ma rammaricante sconfitta di Budapest, Tiago Pinto si è subito messo a lavoro, accelerando pratiche già avviate da tempo e aprendone ulteriori che permettano adesso di continuare ad assecondare le richieste del tecnico.

Senza dimenticare delle tante esigenze anche legate alle uscite e di una situazione economica che non può infiammare speranze troppo elevate, a Roma resta comunque consapevolezza che giuste capacità di intervento, unitamente al fattore Mourinho, possano regalare grandi soddisfazioni nel corso di questi mesi, un po’come accaduto con il coup de theatre Dybala lo scorso anno.

In tale direzione sono andati in questi giorni i diversi aggiornamenti e le tante suggestioni relative ad un interessamento giallorosso per Marco Verratti, centrocampista del PSG e della Nazionale italiana. Su uno scenario che sembrava utopistico fino a qualche tempo fa e che, ad oggi, resta comunque complicato quanto affascinante, sono giunti da Il Corriere della Sera importanti aggiornamenti in queste ore.

José Mourinho, stando a quanto si legge, avrebbe infatti telefonato l’ex Pescara, al fine di provare a convincerlo ad un passaggio in giallorosso che significherebbe non poco per le ambizioni del club. La formula verrebbe ad essere quella del prestito, con il nodo ingaggio da sciogliere. A incoraggiare le speranze dei tifosi e giustificare i pilastri di una trattativa che avrebbe assunto fino a qualche tempo fa un sapore utopistico, sono però gli ottimi rapporti tra il PSG e il club dei Friedkin, arrivati meno di un anno fa ad un’intesa per Georginio Wijnaldum.

Al netto della deludente esperienza nella Capitale dell’olandese, anche l’approdo dell’ex Liverpool figurava quantomeno complicato, salvo poi rivelarsi un’operazione che aveva tutti i presupposti per rivelarsi un vero e proprio colpaccio. Presupposti non uguali ma comunque simili anche per Verratti, circa il quale, una città intera, spera di avere aggiornamenti importanti quanto prima.

Per ora c’è la consapevolezza che Mourinho sembrerebbe essersi mosso in prima persona e questo permette di capire come ci sia effettivamente qualcosa di concreto. La domanda che in molti si pongono è però lapidaria quanto complessa: basterà?