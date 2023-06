La Roma davanti a Milan e Juve: affare bomba, un altro verdetto è arrivato

Il comportamento dei bookmakers fuga ogni dubbio: vogliono affondare il colpo con un innesto importante. La sfida è partita: Roma prima tra le italiane

Sono giorni movimentati in casa Roma. Sia sul fronte entrato che per quanto riguarda la questione uscite, infatti, i giallorossi stanno lavorando con molta attenzione per cogliere eventuali opportunità.

In realtà Tiago Pinto ha già chiuso ufficialmente due operazioni importanti. Dopo l’annuncio dell’acquisto di Aouar, infatti, è arrivato anche la nota relativa al rinnovo di Smalling. Ma non è finita qui. Oltre alla definizione ufficiale dell’affare N’Dicka, infatti, la Roma vuole puntellare anche il reparto offensivo con un innesto di qualità in grado di imprimere la svolta ad un reparto che nella scorsa stagione ha mostrato non pochi problemi. L’obiettivo numero uno è Gianluca Scamacca ma occhio alle sorprese. Non è escluso, infatti, che gli acquisti in attacco possano alla fine essere più di uno, a patto però che si presentino le condizioni giuste.

Calciomercato Roma, intrigo Firmino: bookmakers scatenati

Nella sventagliata di nomi finita nel dossier di Pinto particolare attenzione merita il profilo di Roberto Firmino. Accostato alla Roma già da diverse settimane, l’attaccante brasiliano non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro e si sta guardando intorno alla ricerca della migliore soluzione possibile. Le offerte di certo non manca, ma per adesso Firmino ha preferito rimandare il giorno della decisione definitiva.

Per la Roma l’acquisto a parametro zero dell’ex Hoffenheim non è una priorità ma potrebbe rappresentare un’occasione intrigante nel caso in cui vi fossero aperture importanti. Per adesso, però, i giallorossi si sono limitati ad effettuare qualche timido sondaggio esplorativo. I bookmakers, però, pur non caldeggiando in maniera importante l’opzione Firmino-Roma, la accreditano come pista più calda in caso di un possibile sbarco in Serie A.

Secondo i betting analyst di Goldbet, ad esempio, la pista più calda è quella che porterebbe Firmino in Arabia Saudita (2.25). Nelle ultime ore, però, è ritornata in auge anche la pista Real Madrid: la candidatura del Blancos si attesta a 4 volte la posta, così come quella del Barcellona. Insegue la Roma, prima tra le italiane, a quota 15 davanti a Milan, Atletico Madrid e Juventus (20).