La Roma l’ha già ceduto: la data delle visite mediche

Calciomercato Roma, addio immediato a sorpresa: giornata decisiva per il sì. Ecco cosa sta succedendo in questi minuti.

La campagna acquisti giallorossa, più di quella di tanti altri club italiani, si è distinta fin qui per una concreta quanto silente operosità da parte degli addetti ai lavori e, in particolar modo, di un Tiago Pinto che ha cercato di concentrare in queste prime settimane post-campionato numerosi meeting lavorativi.

La presenza in quel di Londra, ben lungi dal rappresentare una tappa di meritato relax come nel caso di Mourinho, ha permesso di apprendere come il GM sia attualmente in una piena fase valutativa, finalizzata al concretizzare nei tempi giusti soluzioni gradite al tecnico e, soprattutto, alle casse del club.

Se José è ben consapevole di necessitare di importanti interventi per migliorare la squadra e ambire ad una competitività maggiore, ai piani alti di Trigoria si registra ormai da tempo la parallela e non meno gravosa necessità di chiudere diverse operazioni in uscita, al fine di rispettare gli ormai noti paletti del settlement agreement e, più in generale, ricavare una linfa che non poca importanza potrebbe assumere per gli investimenti futuri.

Ciò non cancella consapevolezza e, soprattutto, volontà nel ricercare nomi funzionali e importanti, a patto che possa trattarsi di rinforzi giusti anche in termini di spendibilità.

Calciomercato Roma, cessione a sorpresa Tahirovic: Ajax in pole position

L’attenzione rivolta a Scamacca e ad una giusta formula di prestito è certamente andata in questa direzione, così come la non meno veemente ricerca di soluzioni che permettano di cancellare in modo definitivo dal libro paga dei Friedkin giocatori ormai ai margini del progetto o considerati scarsamente funzionali.

Come in ogni campagna di calciomercato, non solo in casa Roma, la consapevolezza e il timore di poter assistere a qualche sacrificio importante è concreto e, soprattutto in questo caso, ben lungi dal sapore di utopia. In attesa di evoluzioni su altre possibili uscite, in queste ore la Roma parrebbe intanto prossima al chiudere una cessione in modo tempestivo quanto inaspettato, riguardante un elemento considerato importante e di grande prospettiva da Mourinho e colleghi.

Ci riferiamo a Benjamin Tahirovic, centrocampista classe 2003, da tempo annoverato nella lista dei diversi giovani elementi giallorossi dai quali poter ricavare giuste risorse tecniche da mettere a disposizione della squadra. Il serbo dopo un anno in cui ha accumulato pian piano minuti e un po’di esperienza, sarebbe vicinissimo all’addio. Lo riferisce Sky Sport, che ha definito la giornata odierna, domenica 18 giugno, come decisiva.

La decisione dovrebbe essere presa nelle prossime ore e, tra i vari club interessati lui, l’Ajax parrebbe attualmente in pole position, grazie ad una fase avanzata dei colloqui: la prossima settimana l’operazione potrebbe ufficialmente andare in porto, con visite mediche previste, con ogni probabilità, dopo la sosta per le Nazionali.