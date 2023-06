Mourinho e Ancelotti, l’annuncio ufficiale riapre i giochi

Mourinho e Ancelotti, a sorpresa arriva l’annuncio ufficiale che cambia ancora una volta le carte in tavola per la prossima stagione

Da quando José Mourinho siede sulla panchina della Roma la musica è decisamente cambiata. Il tifoso giallorosso era abituato ad allenatori promettenti e di grande potenzialità, ma con ancora tutto da dimostrare, come ad esempio Eusebio Di Francesco, con lui invece è arrivata l’esperienza, fattore che ha fatto la differenza negli ultimi due anni in Europa.

Non a caso con lui è arrivato il primo trofeo dopo oltre 10 anni dall’ultima volta, quando in panchina c’era un certo Luciano Spalletti, oltre che il primo europeo della nostra storia. In questi due anni nella capitale Mourinho e i tifosi sono diventati una cosa sola, come dimostrano i tanti commenti di affetto sui social, ma ciò che lo ha spronato davvero è la sua insaziabile voglia di vittorie, fattore che lo rende ancora oggi tra i migliori al mondo

Nonostante questo il suo futuro a Roma è sempre stato in bilico, soprattutto negli ultimi mesi, in cui si sono susseguite una serie di notizie che lo vedevano lontano dalla capitale. I tifosi però possono tornare ad essere sereni, dopo che a sorpresa è arrivata l’ufficialità che riguarda Carlo Ancelotti.

Mourinho e Ancelotti, ora è ufficiale: l’annuncio riapre i giochi

La stagione che sta per cominciare sarà fondamentale per la Roma, chiamata ancora una volta a rincorrere in campionato dopo il sesto posto conquistato grazie alla penalità della Juvenuts. José Mourinho aveva chiesto delle garanzie alla società, che sono prontamente arrivate con gli acquisti di Aouar e Ndicka, che vanno non solo a rafforzare la rosa, ma anche ad abbassare considerevolmente l’età media.

Nonostante l’incertezza iniziale Mourinho sembra convinto a rimanere a Roma anche per la prossima stagione, mentre si susseguono addirittura le voci su una possibilità di rinnovo. Lo Special One sembrava poter essere entrato anche in ottica Brasile, dopo le parole di Ednaldo Rodrigues, presidente della Federcalcio brasiliana:

“Mi piace molto Mourinho, è un grande allenatore, ha una storia importante e ha a suo favore tante testimonianze di vari giocatori che hanno giocato con lui”. Durante la stessa intervista ha espresso anche il suo gradimento verso Carlo Ancelotti, che proprio secondo i media brasiliani è già ufficialmente il prossimo commissario tecnico della nazionale verdeoro.

La notizia è stata data dal commentatore Luis Roberto, nel corso dell’amichevole tra la selecao e la Guinea, giocata lo scorso sabato. Sempre secondo quanto da lui affermato i l presidente della Cbf Ednaldo Rodrigues darà l’annuncio entro la fine di giugno, con l’allenatore italiano che dovrebbe comunque rimanere a Madrid fino alla fine della prossima stagione, per poi accasarsi in Brasile alla scadenza del suo contratto con il Real.