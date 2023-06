Roma scatenata, seconda cessione vicina: ecco 12 milioni | ASRL

Roma scatenata sul mercato, che potrebbe così sbloccarsi definitivamente dopo un’altra cessione dalla quale si ricaveranno altri 12 milioni

Non si ferma la campagna cessioni della Roma. Dopo aver perfezionato la vendita di Benjamin Tahirovic per circa 8.5 milioni di euro (bonus inclusi) all’Ajax, Tiago Pinto sta spingendo sull’acceleratore anche per un’altra uscita, questa volta in attacco.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, nelle ultime ore si sono ulteriormente avvicinate le posizioni di giallorossi e Bournemouth sul fronte Justin Kluivert. Stando alle informazioni in nostro possesso, le parti in causa stanno ragionando sulla base di 11-12 milioni di euro. Il giocatore ha già dato la disponibilità al trasferimento.

Sono ore intense sotto questo punto di vista e possibili svolte sono dietro l’angolo. L’obiettivo di incamerare cessioni importanti entro il 30 giugno obbliga a scelte importanti sin nell’immediato. Dopo aver perfezionato la cessione di Tahirovic, dunque, la Roma si appresta a definire anche l’affare Kluivert, al centro di un tourbillon di indiscrezioni da diverso tempo e al centro di una vera e propria telenovela. Dopo il mancato riscatto da parte del Valencia, infatti, l’ex Ajax aveva calamitato l’interesse di diversi club in Premier League e in Bundesliga, che avevano effettuato sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. L’accelerata impressa dal Bournemouth nelle ultime ore potrebbe però far saltare il banco da un momento all’altro. Seguiranno aggiornamenti.