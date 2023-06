Addio Roma, bomba RAI: “Accordo trovato con l’Inter”

Calciomercato Roma, l’ultima indiscrezione rilanciata dalla Rai non è passata inosservata. Intesa di massima trovata con l’Inter. Lo scenario.

Sono diversi gli affari su cui la Roma sta ragionando sia in entrata che in uscita. Dopo aver definito la cessione di Tahirovic, infatti, i giallorossi sperano di sbloccare definitivamente anche l’affare Kluivert. Una volta ultimate queste cessioni, i giallorossi si concentreranno di nuovo sugli innesti con cui rinforzare l’organico a disposizione di José Mourinho.

Dopo aver messo le mani su Aouar, la Roma ha praticamente chiuso l’operazione N’Dicka, per il quale si aspetta soltanto il comunicato ufficiale di rito. Intanto i riflettori dei giallorossi sono ancora accesi sul centrocampo, per rinforzare il quale si continua a monitorare l’evolvere della situazione Frattesi. La mezzala neroverde è finita nuovamente al centro di un tourbillon di indiscrezioni, in quanto oggetto del desiderio di molti club in Serie A che sono pronti a darsi battaglia. Oltre alla Roma, infatti, in tempi e in modi diversi hanno sondato il da farsi anche Juventus ed Inter. E proprio i nerazzurri sono pronti a far saltare il banco da un momento all’altro.

Calciomercato Roma, accordo Inter-Sassuolo per Frattesi

A fornire importanti ragguagli a riguardo ci ha pensato Rai Sport. Secondo quanto evidenziato dal giornalista Paganini, infatti, Marotta avrebbe già trovato un accordo con il Sassuolo per Frattesi. Indiscrezione che, se confermata, chiaramente obbligherà la Juve e la Roma a virare su qualche altro obiettivo.

Da non escludere che nella trattativa con i neroverdi l’Inter possa inserire qualche contropartita tecnica per abbassare l’esborso cash. Questo spigherebbe anche il motivo per il quale la Juve è ritornata a farsi sotto per Milinkovic Savic, con il centrocampista serba in pole position per ricoprire il ruolo di mezzala che potrebbe essere scoperto dopo l‘addio di Rabiot, nel caso in cui il francese non dovesse rinnovare il suo contratto con la Juve in scadenza il 30 giugno. Incastri e domini potenzialmente clamorosi: staremo a vedere cosa succederà.