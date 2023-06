Calciomercato Roma, addio UFFICIALE: va alla Fiorentina

Calciomercato Roma, l’addio era nell’aria e adesso la cessione è anche ufficiale. Rimane in Serie A e va alla Fiorentina, dove ha giocato in prestito

La cessione è ufficiale. Dopo il prestito l’addio a titolo definitivo. Era nell’aria, ma la Roma ha sciolto gli ultimi dubbi. No, in questo caso non parliamo di un capolavoro di Pinto, che ieri ha ceduto Tahirovic all’Ajax avvicinando così le plusvalenze che deve riuscire a piazzare entro il prossimo 30 giugno, ma della Roma femminile.

Emma Severini, centrocampista classe 2003, lascia la Roma e si accasa in maniera definitiva alla Viola. L’annuncio è arrivato direttamente dalla società giallorossa. Severini ha giocato principalmente nella Primavera giallorossa negli anni scorsi, quest’anno invece è stata impiegata con una certa regolarità da Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina, nel massimo campionato. E quindi, arrivata l’offerta per un passaggio a titolo definitivo, la Roma l’ha accettata.

Calciomercato Roma, Severini alla Fiorentina

Dopo gli annunci dei giorni scorsi che hanno visto interessate diverse calciatrici che non faranno quindi più parte della rosa giallorossa, eccone arrivare un altro. Che non desta particolare scalpore, visto che Severini, come detto, già lo scorso anno era a Firenze.

Quello che ha destato scalpore invece è stato l’addio di Andressa, che non ha accettato la proposta di rinnovo arrivata all’inizio del mese di giugno. La brasiliana, considerata a tutti gli effetti un’attaccante da Spugna, verrà sostituta o con una seconda punta o con un attaccante esterno. Arriverà anche un portiere, e un difensore che avrà il duro compito di coprire il buco lasciato da Wenninger che ha deciso di smettere con il calcio. Insomma, i colpi in entrata, programmati, sono diversi in casa giallorossa anche perché l’obiettivo è bello importante per la prossima stagione. Intanto rivincere lo scudetto, poi chissà, magari andare avanti in Champions League dopo la notte del Camp Nou che ha chiuso l’esperienza europea lo scorso anno.