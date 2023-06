Calciomercato Roma, apre al prestito: Pinto accelera

Calciomercato Roma, si apre all’addio in prestito e in questo modo Pinto può accelerare. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane

Un’accelerata forse decisiva, visto che c’è l’apertura al prestito che tutti si aspettavano. E la Roma, che da un poco di tempo è alla ricerca di un portiere che possa andare a giocarsi il posto con Rui Patricio, potrebbe così entrare in quella fase di ricerca approfondita. E magari affondare il colpo per qualche elemento che è stato accostato ai giallorossi.

Insomma, c’è l’apertura con Svilar per il prestito, secondo quelle che sono state le informazioni riportate dal giornalista Daniele Trecca nella consueta diretta pomeridiana di calciomercato.it in onda su Twicth sul canale TVPLAY. Ecco quelle che sono state le sue parole.

Calciomercato Roma, Svilar via in prestito

“La Roma sta cercando una sistemazione per Svilar che vorrebbe giocare di più anche in prestito. Sapevamo che la Roma era sulle tracce di un nuovo portiere e questa cosa potrebbe accelerare la ricerca di uno da affiancare a Rui Patricio e magari poi lanciarlo come titolare alla scadenza del contratto con il portoghese”. Un contratto, quello di Rui, voluto da Mourinho nel momento in cui lo Special One è arrivato a Trigoria, che scade il prossimo anno, il 30 giugno del 2024.

Nel corso di queste settimane sono stati diversi i nomi accostati alla Roma per il ruolo di estremo difensore. Da Vicario a Carnesecchi, ma anche il turco Cakir, del Trabzonspor, sul quale Pinto si sarebbe spinto con un’offerta vicina al 10 milioni di euro. Soprattutto su quest’ultimo, adesso, sarebbero accesi i riflettori del dirigente della Roma. Ma prima di affondare il colpo bisogna cedere Svilar, anche in prestito come detto adesso.