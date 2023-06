Calciomercato Roma, UFFICIALE: firma fino al 2027

Calciomercato Roma, la firma è arrivata e l’annuncio è anche ufficiale: si lega ai colori giallorossi fino al 2027. Ecco di chi parliamo

Mourinho ci ha puntato subito. E quando ha capito di potersi davvero fidare, non lo ha mai tolto dal campo. E all’occorrenza lo ha anche impiegato in difesa, soprattutto quando dietro serviva qualcuno, visti gli infortuni che in quel reparto hanno distrutto la Roma.

Il rinnovo è ufficiale, così come annunciato dalla Roma sul proprio profilo Twitter: Bryan Cristante ha firmato il prolungamento del contratto fino al 2027, insomma quasi a vita con i colori giallorossi addosso. Dopo Smalling, annunciato qualche giorno fa, adesso è arrivato il turno del centrocampista, un punto cardine per Mou nel corso della stagione appena andata in archivio e che per Bryan è finita solamente ieri dopo la partita di Nations League contro l’Olanda con la nazionale azzurra di Roberto Mancini.

Calciomercato Roma, ufficiale il rinnovo di Cristante

Ventotto anni, 36 partite in campionato con un gol e un assist, Cristante questo rinnovo di contratto – con probabile adeguamento ma la Roma non ha comunicato nulla nel merito – se lo è meritato sul campo, con abnegazione, con voglia, con un attaccamento alla maglia che difficilmente si nota in altri compagni. Insomma, senza aggiungere altro, una firma scontata. Una firma che la Roma voleva e che anche Mou, evidentemente, voleva.

Un altro tassello messo a posto in vista della prossima stagione, con Bryan che quindi rinnova quando mancava solamente un anno alla fine del proprio accordo con la Roma. Scelta giusta quindi, scelta che è stata ovviamente avallata anche dallo Special One. La Roma ripartirà da lui, da Smalling e anche da Dybala, si spera. L’asse portante di una squadra che con gli innesti già piazzata vuole alzare l’asticella l’anno prossimo.