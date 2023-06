Giallo Ndicka, “annuncio” scomparso

Giallo Ndicka dopo la firma con la Roma: scompare il primo annuncio prima dell’ufficialità. Ecco cosa sta succedendo.

Queste prime settimane di mercato ci stanno restituendo consapevolezza relativamente alla mai smarrita serietà di intenzioni da parte di Tiago Pinto e colleghi, da diverso tempo al lavoro per provare a coniugare i vari interessi e obiettivi di un club che, da un lato, deve rinforzarsi, dall’altro risulta atteso da una serie importante di valutazioni e operazioni che permettano di osservare i must del settlement agreement.

Le trattative con Sassuolo e le discussioni presumibilmente con club non solo appartenenti al nostro campionato, stanno facendo emergere l’anelito degli addetti ai lavori al provare a concretizzare uscite importanti ed economicamente soddisfacenti soprattutto con il tanto materiale giovane giallorosso, plasmato in questi anni dal nobile e attento settore Primaverile e, in alcuni casi, anche dallo stesso Mourinho. Il nome di Tahirovic rappresenta da ieri l’emblema ufficiale di tale modus operandi, fin qui accompagnato però da una non meno veemente attenzione nei confronti delle pratiche finalizzate al rinforzare la rosa.

Roma, giallo Ndicka in attesa dell’ufficialità: scompare l’annuncio social

A circa una settimana di distanza dall’ufficialità di Aouar, è prossimamente attesa quella di Ndicka, approdato nella Capitale negli scorsi giorni e per il quale manca solamente l’annuncio del club giallorosso. Al termine di avances e corteggiamenti iniziati già nel corso del campionati, l’ex Eintracht Francoforte ha alla fine sposato la causa romanista, preferendola ai diversi progetti propostigli, Milan compreso.

Dopo lo scatto in quel di Fiumicino meno di sette giorni fa, i tifosi attendono un’ufficialità che dovrebbe essere ormai imminente e che, in queste ore, è stata preceduta da una sorta di “giallo”. L’AMS Talent Consulting, società che cura gli interessi del difensore, aveva pubblicato una storia che lo ritraeva insieme al Presidente della Federazione ivoriana, con tanto di maglia giallorossa in evidenza. Dalla foto, emerge anche il numero scelto dall’ex Eintracht, che indosserà il numero 5.

La Pagina Twitter ha ‘confermato’ la scelta, pubblicando una foto simile, caratterizzata dalla presenza anche del numero 7 del Lecce, Bamba. Ciò che colpisce, però, è il fatto che la suddetta società ha in un secondo momento cancellato la foto pubblicata sulla storia del proprio account Instagram. Nulla di preoccupante, ad ogni modo, manca davvero solo l’ufficialità.