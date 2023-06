Morata, la telenovela è finita: presidente ufficialmente allo scoperto

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale su Morata e nessun dubbio sulla firma: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il nome di Alvaro ha suggestionato non poco la nostra Serie A nel corso di questi anni, alla luce delle importanti qualità sciorinate dallo spagnolo già nel corso della sua prima esperienza italiana, distintasi per una leadership e una qualità sotto la gestione Allegri in occasione della prima parentesi juventina. A questa fece seguito, come noto, un ritorno in Spagna, dopo il quale Alvaro ha dimostrato di poter essere un elemento più che importante a nobili livelli europei.

Il rendimento con il Chelsea e nel suo secondo approdo in quel di Torino parlano chiaro, così come la qualità e la disponibilità mai venute meno nel corso di questi suoi anni all’Atletico Madrid, a detta di molti ormai giunti alla conclusione per il numero 9 iberico. Non a caso, non sono mancati gli accostamenti a squadre italiane, compresa una Roma in questa fase nel pieno delle valutazioni relative alle questioni legate alle uscite ma non meno attenta al concentrarsi su un modus operandi che dovrà cercare di rimpinguare lo scacchiere da mettere prossimamente a disposizione di José Mourinho.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale su Morata: l’Atletico Madrid non ha dubbi

Finito anche nell’ottica del Milan e di una Juventus che potrebbe pensare a lui per una terza esperienza in bianconero, soprattutto grazie al grande rapporto professionale che lo lega a Massimiliano Allegri, sul futuro di Morata sono arrivate in queste ore dichiarazioni che sembrano averne disambiguato in modo definitivo il futuro. Che la Roma sia interessata non è certamente un tabù, alla luce delle ponderazioni che Pinto e colleghi dovranno comunque condurre su un reparto offensivo apparso troppo sterile nel corso dell’ultimo campionato.

In attesa di evoluzioni su un mai tramontato scenario Scamacca, giusto dunque riferire quanto riportato dal Presidente dell’Atletico Madrid in occasione dell’intervista rilasciata ad Onda Madrid. Ricordando del recente rinnovo di contratto dell’ex Chelsea e Juventus, Enrique Cerezo ne ha così presentato le future e probabili scelte professionali.

“Quando un giocatore rinnova il proprio contratto significa che c’è certezza nella sua permanenza nel nostro club. Ha firmato un contratto, dunque, non capisco perché mi vengano poste certe domande“. Semplice pre-tattica o concreta volontà di toglierlo da un mercato che sta palesando, comunque, interessi nobilissimi da gran parte dell’Europa nei confronti del centravanti?