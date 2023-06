Processo Juventus, UFFICIALE: si va al Tar

La presa di posizione non si è fatta attendere. Il comunicato ANSA che fuga ogni dubbio. Processo Juventus, il Tar è chiamato in causa. Gli ultimi risvolti.

Una stagione lunga e complessa, contrassegnata anche dalle vicende extra-campo, è giunta al termine. A calamitare l’attenzione mediatica per diversi mesi, però, è stato il caso Juventus. Ai bianconeri alla fine è stata inflitta una penalizzazione di 10 punti in classifica per la questione legata alle plusvalenze, con la Juve che ha poi deciso di patteggiare una multa per la manovra stipendi.

In attesa del verdetto definitivo dell’UEFA, che potrebbe escludere la “Vecchia Signora” dall’Europa per una stagione, arrivano importanti novità sul processo Juve. Come riferito dall‘ANSA, infatti, l’ex presidente bianconero Andrea Agnelli ha presentato ricorso al TAR contro la decisione del Collegio di Garanzia del Coni. Una decisione che era nell’aria ma che ha assunto i crismi dell’ufficialità soltanto da pochi minuti.

Processo Juventus, Agnelli presenta ricorso al TAR

Dopo il primo verdetto della Procura Federale, infatti, la Juve aveva presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che, pur rimandando la questione alla Procura per la rimodulazione di una nuova accusa, aveva confermato la squalifica di due anni per Agnelli proprio a causa della vicende plusvalenze. Motivo per il quale l’ex patron della Juve ha deciso di fare ricorso al TAR per provare a capire se ci siano i margini di un nuovo ribaltone. Ecco la nota ANSA:

“L’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli – apprende l’ANSA – ha appena presentato ricorso al Tar contro la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, che ha sancito per lui due anni di squalifica per la vicenda plusvalenze. Proprio oggi scadevano i termini per presentare appello alla giustizia amministrativa. A guidare il team di legali di Agnelli in questo ambito è l’avvocato Vittorio Angiolini.”