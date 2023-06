‘Riscatto’ giallorosso immediato e sfida all’Inter: vuole il gran ritorno

Calciomercato Roma, ‘riscatto’ giallorosso e contesa in Serie A. Tra il gran ritorno e la permanenza, si inseriscono le ricche tentazioni dell’Arabia.

Abbiamo spesso evidenziato come le priorità della Roma siano, ad oggi, non poco numerose. Ai piani alti di Trigoria c’è da diverso tempo la consapevolezza di dover accelerare le pratiche per ben venire incontro alle esigenze di Mourinho e, più in generale, di un club che continua a interfacciarsi costantemente tra l’anelito alla crescita e la necessità di restare ancorato al rispetto di paletti economici ormai ben chiari. I recenti esempi del passato ci hanno permesso di comprendere come le due strade non siano inconciliabili, previa però la capacità di intervenire sul mercato in modo intelligente quanto tempestivo.

La presenza a Pinto in quel di Londra negli ultimi giorni ben ci permette di continuare questo discorso, evidenziando come nella capitale britannica il connazionale di Mourinho abbia cercato di portare avanti tanti discorsi, sia sul fronte dei rinforzi che delle possibili uscite. A generare le maggiori attenzioni, ovviamente, è stata la posizione relativa al futuro di Gianluca Scamacca, entrato con veemenza negli interessi della Roma ma al contempo considerato dal club giallorosso prelevabile solamente a determinate condizioni, ad oggi abbastanza lungi da quelle del West Ham.

Calciomercato Roma, ‘riscatto’ giallorosso per Umtiti: futuro da scrivere tra Serie A e gran ritorno

Il reparto offensivo, come noto, è stato certamente tra i protagonisti meno gloriosi della stagione da poco conclusasi ma non rappresenterà certamente l’unico motivo di interesse e monitoraggio da parte degli addetti ai lavori nelle prossime settimane. Plurimi, infatti, gli scenari e gli incastri di cui tenere considerazione, soprattutto alla luce delle possibili occasioni che Tiago Pinto e colleghi cercheranno di fiutare.

Ciò spiega il motivo per il quale, ad esempio, parallelamente ai tentativi di cessione dei tanti esuberi o di elementi considerati sacrificabili alle giuste condizioni (vedasi Tahirovic), non manca un certo sguardo anche ad aspetti legati ad ingaggi che risulterebbero funzionali e intelligenti, se concretizzati a certe condizioni. In tale ottica, nella speranzosa attesa di aggiornamenti su un fronte Verratti apparso nuovamente in auge in queste ore, non sfugga quanto riferito da AS nel corso della giornata.

Stando a quanto riferito dalle penne spagnole, infatti, la Roma continua ad essere nella lista di squadre che seguono Umtiti, insieme a Fiorentina e Inter. Dopo una grande annata e un riscatto sportivo al Lecce, il francese è tornato in quella Barcellona dove non riusciva da tempo a ritrovarsi, soprattutto a causa di problematiche di natura fisica. Ricordando come tante novità attendano la Roma anche sul fronte difensivo, dove, dopo Ndicka, si è concretamente al lavoro per riportare Llorente alla corte di Mourinho, la strada di Umtiti sembrerebbe in parte segnata.

Pur avendo ritrovato sé stesso nel nostro campionato, il Campione del Mondo avrebbe espresso gradimento verso un ritorno all’Olympique Lione, suo club di ‘nascita’, con il quale i blaugrana sembrerebbero disposti a cercare un’intesa, figurante come tutt’altro che lontana o difficile. Come spesso sta accadendo in questi anni, però, su un goloso ed emblematico nome europeo si starebbe muovendo anche la ricca Lega saudita, le cui intriganti e ricche avances potrebbero rappresentare un fattore di ingerenza certamente non trascurabile.