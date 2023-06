Assist Zaniolo a Pinto: apertura ufficiale all’addio

Nicolò Zaniolo sgancia una bomba sul suo futuro prima dell’apertura della sessione estiva di calciomercato. Il fantasista non esclude il ritorno in Serie A: “Vediamo cosa succede”

L’addio a Nicolò Zaniolo è stato un vero e proprio tormentone di mercato in casa Roma. La cessione definitiva del calciatore classe ’99 è arrivata oltre la scadenza della sessione invernale di calciomercato. Il fantasista venne ceduto ai turchi del Galatasaray l’8 febbraio, dopo la chiusura del mercato invernale per la Serie A. In queste ore il calciatore è stato intercettato in vacanza, e spunta l’annuncio che può aprire le porte al ritorno nel campionato italiano.

La Roma per la cessione del fantasista offensivo ha incassato 16.5 milioni di euro, più altri 13 milioni potenziali legati ai bonus. Inoltre, al momento della firma con i giallorossi turchi, Pinto ha inserito una clausola sulla futura rivendita di Zaniolo. Se il Galatasaray dovesse cedere l’ex Roma nelle casse del club giallorosso entrerebbero 2 milioni in caso di valutazione oltre i 20 mln. L’assist per il manager portoghese arriva dal diretto interessato, intercettato in vacanza a Formentera dai microfoni di TV PLAY a calciomercato.it .

Zaniolo apre al ritorno in Serie A, l’annuncio ufficiale: “Vediamo cosa succede”

Il classe ’99 non esclude il ritorno nel campionato italiano: “Sto bene in Turchia ora, vediamo quello che succede nel mercato, non si può mai sapere cosa succede, però sto bene lì. Quello che succede si vedrà.” Oltre alla pista Juventus, nuovamente accostata al fantasista offensivo, in Serie A ci sarebbe anche la Fiorentina di Commisso pronta a fiondarsi su Zaniolo.

Zaniolo elogia pubblicamente il CT dell’Italia, che lo fece esordire in Nazionale prima ancora di scendere in campo in Serie A : “A Mancini io devo tutto perché mi ha chiamato molto prima del calcio professionistico, devo ringraziarlo per la fiducia che mi dà sempre.” Sull’ipotesi di essere allenato proprio da Mancini, ma in un club: “Come dicevo prima nel calcio non si può mai sapere cosa succede, certo sarei molto felice se un giorno mi allenasse in un club.”